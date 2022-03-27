Зеленський відзначив держнагородами 117 військових

21 український військовий нагороджений посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив держнагородами 117 українських військовослужбовців. Про це інформує Офіс президента України, де з'явився відповідний указ українського лідера.

21 український військовий нагороджений посмертно.

Державні нагороди присвоєно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Володимир Зеленський відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України 15 мужнім захисникам країни.

«Про присвоєння звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», - йдеться у повідомленні.

Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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