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    Події в Україні

    Зеленський відзначив держнагородами 117 військових

    Президент Зеленський відзначив держнагородами 117 українських військових - Зеленський відзначив держнагородами 117 військових
    Президент Зеленський відзначив держнагородами 117 українських військових
    фото: Офіс президента

    21 український військовий нагороджений посмертно

    Президент України Володимир Зеленський відзначив держнагородами 117 українських військовослужбовців. Про це інформує Офіс президента України, де з'явився відповідний указ українського лідера.

    21 український військовий нагороджений посмертно.

    Державні нагороди присвоєно за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

    Володимир Зеленський відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького, «За мужність», Данила Галицького та медалями «За військову службу Україні».

    Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України 15 мужнім захисникам країни.

    «Про присвоєння звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі», - йдеться у повідомленні.

    Напередодні президент нагородив ще 161 українського захисника.

    Також він сказав, що блокадний Маріуполь будуть згадувати й через століття – Зеленський.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти НАТО війна українці Герой України Володимир Зеленський Україна президент окупація Офіс президента державні нагороди #stoprussia
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    Зеленський відзначив держнагородами 117 військових