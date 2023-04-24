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Командувач Сухопутних військ проїхав лінією зіткнення на Бахмутському напрямку (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Командувач Сухопутних військ проїхав лінією зіткнення на Бахмутському напрямку (фото)
Сирський відвідав військові частини, які тримають увесь бахмутський фронт
фото: Telegram / СИРСЬКИЙ

Сирський: «Кожен тут – герой. Росіяни несуть великі втрати, ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал»

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський відвідав Бахмутський напрямок, де проїхав усією лінією зіткнення та побував у військових частинах. Про це він розповів у Telegram.

Сирський зазначив, що відвідав частини, які тримають увесь бахмутський фронт.

«Тут ми працюємо разом з командирами та воїнами над плануванням операцій, штурмових дій та оборони, контролюємо ситуацію безпосередньо на місцях… Ми б‘ємо ворога, часто несподівано для нього, і продовжуємо утримувати стратегічні рубежі», – написав він.

Сирський зустрівся з військовими, які боронять Бахмут
Сирський зустрівся з військовими, які боронять Бахмут
фото: Telegram / СИРСЬКИЙ

За словами генерала, воїни, які здійснюють активні штурмові дії по захопленню позицій росіян, отримують заохочення та винагороду.

Сирський зустрівся з військовими, які боронять Бахмут
Сирський зустрівся з військовими, які боронять Бахмут
фото: Telegram / СИРСЬКИЙ

«Кожен тут – герой. Росіяни несуть великі втрати, ми знищуємо їх кадровий та наступальний потенціал», – зазначив Сирський.

Сирський зустрівся з військовими, які боронять Бахмут
Сирський зустрівся з військовими, які боронять Бахмут
фото: Telegram / СИРСЬКИЙ

Він додав, що для нього важливо перебувати пліч-о-пліч із захисниками Бахмута в такий час.

Нагадаємо, завершилася 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

Теги: ЗСУ фронт полковник Бахмут

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