Резніков підтвердив отримання Україною систем Patriot
Українські зенітники освоїли системи Patriot так швидко, як тільки могли
Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що в Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це він написав у Twitter.
«Сьогодні наше прекрасне українське небо стає більш захищеним, адже до України прибули системи ППО Patriot», – зазначив міністр.
Резніков зазначив, що українські зенітники освоїли системи так швидко, як тільки могли.
Очільник оборонного відомства подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу, міністру оборони Нідерландів Кайсі Оллонгрен, а також американському, німецькому та нідерландському народам.
Кількість систем, які отримала Україна, Резніков не назвав.
Нагадаємо, вчора стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, який включає зенітно-ракетний комплекс Patriot та снаряди до нього.
Зазначимо, що комплекс Patriot може збивати не лише балістичні ракети, а і російську авіацію на відстані до 150 км. Попередньо, Україна може розмістити комплекси так, аби вони прикривали критичну інфраструктуру та позиції ЗСУ. Загалом, якщо поставити Patriot в Донецькій області, він може закрити небо над нашими військами. Також цей комплекс може збивати літаки прямо в Криму та на території Росії, залежно від розташування.
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