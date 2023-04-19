Головна Світ Політика
search button user button menu button

Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли Росія просуває інформацію від довірених осіб
фото: euvsdisinfo.eu

Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації

Російська влада системно використовує інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації: навмисне створення та розповсюдження хибної чи сфабрикованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли Росія просуває інформацію від довірених осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ.

За даними британської розвідки, це спрямовано на те, щоб приховати джерело інформації, щоб російській державі було легко дистанціюватися від повідомлення. Потім воно просуває фрагменти повідомлень, що вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес.

Представники російської держави подають сфабриковані повідомлення як організовано, і кон'юнктурно. «Їхні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України», – зазначають у міноборони Британії.

Як повідомлялося, російські загарбники намагаються перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink.  

Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: росія Міноборони влада Москва ворог британська розвідка Бахмут

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«НАТО мало б виправити цю свою стратегічну помилку і прийняти Україну»
Україна напередодні вирішальної битви за незалежність. У Путіна немає жодних шансів
1 квiтня, 07:59
Віктор Медведчук проходить обвинуваченим у справі про державну зраду
Львівський суд викликає Медведчука
23 березня, 13:31
Сі Цзіньпін 20 березня прибув на переговори з Путіним
Путін не отримав від Сі Цзіньпіна того, що хотів – ISW
21 березня, 06:25
На початку цього року Пригожин повідомив про помилування першої групи ув’язнених, яких завербували на війну проти Україні
Пригожин розповів, скільки в’язнів повернулися з війни проти України
25 березня, 18:38
Частота російських ракетних атак зменшилася
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
24 березня, 06:13
На Донецькому напрямку дві людини загинули в Авдіївці
Київщина оговтується від атаки РФ, 54 обстріли Херсонщини: ситуація в регіонах
23 березня, 12:28
Kraken показав процес знищення пункту управління окупантів
Спецпідрозділ Kraken показав ефективний нічний рейд під Соледаром (відео)
26 березня, 22:54
У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
У Криму поблизу скупчення російської техніки пролунали вибухи
13 квiтня, 13:32
Сергій Майдуков хоче віддати більшу частину нагороди на потреби ЗСУ
Український художник Майдуков відмовився їхати на вручення премії миру імені Ремарка: деталі
Вчора, 07:34

Політика

«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
«Рамштайні-11»: журналісти назвали головні вимоги України до союзників
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
Диктатор злякався? Путін відмовився їхати на запуск АЕС до Туреччини
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
«Це дійсно вражає». Генерал армії США назвав головну помилку російської армії
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України
Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову
Південна Корея може надати Україні озброєння: названо умову
Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві
Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Московська церква відмовляється повертати Лавру. Суд ухвалив рішення
83K
Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)
34K
Візит Путіна на окуповані території. Диктатор загнав себе у глухий кут
31K
Крах Московської церкви в Україні. Духовенство благає патріарха Варфоломія про порятунок
30K
Міносвіти пропонує зменшити кількість предметів у школі: як відреагували українці
26K
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)

Новини

День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
Сьогодні, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
Сьогодні, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
Сьогодні, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
Сьогодні, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
Сьогодні, 01:12
«Дякую Донеччині й Полтавщині за сьогоднішній день!» – звернення Зеленського (відео)
Вчора, 23:00

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту