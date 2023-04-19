Британська розвідка назвала головну мету інформаційної пропаганди РФ проти України

Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли Росія просуває інформацію від довірених осіб

Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації

Російська влада системно використовує інформаційні операції як основний елемент своєї стратегії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, Москва використовує безліч каналів для поширення дезінформації: навмисне створення та розповсюдження хибної чи сфабрикованої інформації.

Одним із компонентів російської дезінформації є відмивання повідомлень, коли Росія просуває інформацію від довірених осіб або неперевірених джерел у соціальних мережах, яка потім проникає у більш популярні чи державні ЗМІ.

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За даними британської розвідки, це спрямовано на те, щоб приховати джерело інформації, щоб російській державі було легко дистанціюватися від повідомлення. Потім воно просуває фрагменти повідомлень, що вводять в оману, маскуючи при цьому свій особистий інтерес.

Представники російської держави подають сфабриковані повідомлення як організовано, і кон'юнктурно. «Їхні пріоритети майже напевно включають дискредитацію українського уряду та скорочення міжнародної підтримки України», – зазначають у міноборони Британії.

Як повідомлялося, російські загарбники намагаються перекрити доступ українських військ до інтернету через супутниковий зв'язок Starlink.

Триває 420-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби на зазначених ділянках фронту підрозділами Сил оборони України відбито більш як 60 атак противника. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.