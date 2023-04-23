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Противник тисне на трьох напрямках, за добу відбито 45 атак – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Противник тисне на трьох напрямках, за добу відбито 45 атак – Генштаб
Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває чотириста двадцять четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України 23 квітня.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на оперативних напрямках

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається сталою. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. На території Республіки Білорусь продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Російської Федерації.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Протягом доби здійснив обстріли населених пунктів Червона Зоря Сумської області, а також Гоптівка, Зелене, Нескучне, Бударки, Мілове та Красне Перше на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Діброва, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Костянтинівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Первомайське, Карлівка,  та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Богоявленка, Новоукраїнка, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. В той же час, протягом доби здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інженерне, Антонівка, Дніпровське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські військові побилися із вагнерівцями

Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці ЗС РФ та представники ПВК «Вагнер» усе частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями ЗС РФ та найманцями ПВК «Вагнер», яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Мерлін» та 1 – «Орлан-10».

Нагадаємо, росіяни атакували Нікополь із безпілотників. Скидали небезпечні снаряди. Пролунало щонайменше чотири вибухи.

Також раніше повідомлялося, що у Маріуполі понад морем спостерігають активізацію ворожої авіації, а саме – ґвинтокрилів.

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Теги: Вугледар Костянтинівка Генштаб бійка військові Авдіївка Херсон інфраструктура місто населення Макіївка втрати ворог Бахмут Лиман Білорусь

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