Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз»



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Пропонуємо взяти з собою квіти, а також захопити креативні рукотворні подарунки для Лукашенка, - йдеться в анонсі маршу

Акція розпочнеться о 14.00 на Майдані Незалежності

Білоруси у неділю, 30 серпня, на день народження Олександра Лукашенка планують провести у Мінську Марш миру і незалежності.

Як повідомляється на популярному опозиційному Telegram-каналі NEXTA, акція розпочнеться о 14.00 на Майдані Незалежності.

«Пропонуємо взяти з собою квіти, а також захопити креативні рукотворні подарунки для Лукашенка. Нехай узурпатор подивиться, що подарують йому білоруси на день народження», — йдеться в анонсі маршу.

При цьому аналогічні ходи закликають провести і в інших міста Білорусі.

Нагадаємо, у Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту минулої доби, 27 серпня, силовики затримали понад 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів.

До слова, МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.

Раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.

Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.