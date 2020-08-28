Білоруси готують Лукашенку на день народження «сюрприз»
Акція розпочнеться о 14.00 на Майдані Незалежності
Білоруси у неділю, 30 серпня, на день народження Олександра Лукашенка планують провести у Мінську Марш миру і незалежності.
Як повідомляється на популярному опозиційному Telegram-каналі NEXTA, акція розпочнеться о 14.00 на Майдані Незалежності.
«Пропонуємо взяти з собою квіти, а також захопити креативні рукотворні подарунки для Лукашенка. Нехай узурпатор подивиться, що подарують йому білоруси на день народження», — йдеться в анонсі маршу.
При цьому аналогічні ходи закликають провести і в інших міста Білорусі.
Нагадаємо, у Мінську та регіонах Білорусі на акціях протесту минулої доби, 27 серпня, силовики затримали понад 200 осіб, у тому числі близько 50 журналістів.
До слова, МЗС повідомило, що Україна припинила всі контакти з Білоруссю.
Раніше Зеленський заявив, що якби він був на місці білоруського лідера, то провів би голосування через місяць і запросив в якості спостерігачів міжнародні групи.
Раніше Лукашенко висловив жаль з приводу позиції «рідної України», яка начебто підштовхує Білорусь до нових виборів.
Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.