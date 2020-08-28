Новий командувач ССО ЗСУ: хто такий Галаган та чого чекати в майбутньому

Про нового командуючо Силами спеціальних операцій ЗСУ про специфіку кадрового конкурсу в Міноборони, і що тепер чекає ССО в майбутньому

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Командующим ССО ВСУ назначен начальник штаба ССО Григорий Галаган.

Галаган начинал военную карьеру в армии, однако большая часть его службы связана с «Альфой» СБУ. Он дослужился до должности первого заместителя начальника Центра специальных операций СБУ до момента увольнения в 2018-м году. Многие знают его на фронте по позывному «Лис» – несколько ротаций «Лис» руководил в АТО действиями подразделений ССО ВСУ, СБУ и НГУ.

Галаган заслужил своими действиями в целом позитивную репутацию и уважение в глазах тех, кто с ним контактировал по службе.

Ушел Галаган из СБУ не в связи с опалой, а наоборот - благодаря доверию политического руководства. В новом министерстве по делам ветеранов под руководством Ирины Фриз Галаган занял ключевую операционную должность первого заместителя министра. Однако в сентябре 2019-го Офис президента решил поменять руководство министерства ветеранов, назначенное при Порошенко, и Галагана уволили.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак был командующим АТО в 2016-м, и хорошо помнил «Лиса». С подачи Хомчака Галаган в конце 2019-го был назначен в ССО на должность начальника штаба, то есть успел получить определенное преставление о структуре.

Министерство обороны создало кадровую комиссию для смены руководства ССО, а Генеральный штаб создал аттестационную комиссию.

Аттестационная комиссия рассматривала на пост командующего ССО ряд кандидатов, и большинством проголосовала за назначение на этот пост начальника штаба Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Андрея Ковальчука, в виду его авторитета, опыта службы.

В самих ССО подходящих кандидатов на должность, как ни странно, ни Генштаб ни Минобороны не нашли.

Однако комиссия Минобороны, в которой Генштаб не был представлен, проголосовала за назначение Галагана.

Если честно, мне кажется абсурдом превращать аттестационную комиссию Генштаба в декорацию. Если руководство армии определяется в своем выборе, то с какой стати Министерство без всяких пояснений этот выбор игнорирует? Оскорблять политическими интригами достойного человека, каким является Ковальчук, нельзя. С другой стороны, руководство МО и ВСУ неофициально говорит о том, что назначать на пост командующего надо не десантника, а человека, знакомого со спецификой ССО. И в этом тоже есть логика. Но решение, как часто у нас бывает, не идеальное.

Галаган также имеет авторитет и репутацию среди многих спецназовцев, в том числе в ССО армии, но насколько он успел вникнуть в вопросы развития ВСУ, неотделимой частью которых являются ССО покажет только практика. Эта среда сильно отличается от сбушной.

Если следовать обычной логике, то назначать командующим рода войск постороннего человека, который прослужил в войсках всего восемь месяцев - это не эволюционный путь развития, ведь взращивать кадры надо путем ступенчатой обкатки. Человека со стороны назначают, если хотят каких-то резких изменений, отличных от того, что есть сейчас. У нас в ССО очень ценят литовских инструкторов - так вот в Литве было принято изначально решение, что если ССО строить по натовскому образцу, через Q-курсы, через работу с НАТО, то взращивать командиров надо только из числа тех, кто прошел эти ступеньки с натовцами с самого начала. И командующим ССО Литвы может быть только прошедший Q-курс офицер.

Может ли быть успех у Галагана? Вполне. Но я бы хотел предостеречь от поспешных авансов. У нас, к сожалению, есть немало примеров в государстве и в армии, когда человек заходит на высшую должность и увлекается переделкой системы для своего удобства, а не для того, чтобы система становилась более эффективной. Командующий ССО, как мне кажется, обязан представить анализ, что было хорошо и что надо сохранять, что надо исправить и в чем были проблемы, должен быть адекватен своему коллективу и должен быстро создать современную доктрину применения ССО на фронте. Эта доктрина должна быть представлена для критического анализа и замечаний нашим союзникам, чтобы профессионалы дали оценку.

То, как сейчас применяется и развивается ССО вызывает у самих спецов и наших союзников немало критики, и эта критика системная, она не просто с каким-то одним начальником связана. Это ненормально, когда за боевые распоряжения приходится сражаться с начальством, когда спецназ большую часть ротации без толку сидит на базах, а на передовой слабо подготовленная и наспех набранная пехота, когда в некоторых частях применяются чисто совковые методы организации службы, вплоть до бега в костюмах химической защиты просто чтобы занять людей непонятно чем. На войне элита - это не те, кто на кого больше всего тратит бюджет, а те, кто чаще всего рискует собой и чаще всего участвует в боевых действиях, все другие критерии элитарности второстепенны. Украинская армия до сих пор организована по советской военной доктрине, где ССО рассматривается и применяется армейским командованием прежде всего как элитная легкая пехота и штурмовые подразделения, функции ССО постоянно смешиваются с задачами обычной войсковой разведки, охраны тыла и линейных пехотных подразделений.

На мой взгляд, в ССО надо провести четкое разграничение - какие части имеют специализацию рейнджеров и специализацию диверсантов. Опыт таких уникальных диверсантов как подполковник 8-го полка Сергей Иванчук и солдат Иван Деев, которые много месяцев со своей группой действовали в Луганске и уничтожили целый ряд особо опасных террористов, включая «начальника народной милиции ЛНР» Анащенко, надо систематизировать и готовить диверсантов для такой работы в более широком масштабе. Начинать реформы надо с доктрины. Нужна ли под существующие задачи такая большая численность? Должно ли ССО быть отдельным родом войск - или по образцу США и Израиля надо создать объединенное командование спецназами разных родов войск?

Если в ССО не будет профессиональных реформ - то отток подготовленных на Q-курсах офицеров и сержантов продолжится, а значит снова будут искать новых командующих не среди тех, кто растет внутри структуры, а среди варягов со стороны. Напомню, что среди тех, кто прошел первые Q-курсы в 2016-17 годах на данный момент уволилось почти 90% инструкторов! Государство вкладывает миллионы, чтобы взращивать элиту, но элита уходит, и это проблема ВСУ в целом, и отток продолжается. Чтобы в ССО взращивать дерзких и отважных командиров, надо сохранение здорового и живого, сокращение бесполезного аппарата, расширение боевого применения ССО, чтобы люди не сидели на фронте без дела, надо проведение специальных операций - вот эти системные вызовы требуют решений, как мне кажется. Что ж, посмотрим, как с этими вызовами справится новый командующий, стоит только пожелать удачи.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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