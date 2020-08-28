В український армії за добу понад пів сотні військовослужбовців заразилися Covid-19



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За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків – 6

Загалом на Covid-19 в армії хворіє 593 особи

У Збройних Силах України станом на 28 серпня за минулу добу заразилися коронавірусом 52 військовослужбовця. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що загалом на Covid-19 в армії хворіє 593 особи.

За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 691 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 168 осіб.

«На лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», - йдеться у повідомленні.

26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Одужали 550883

Всього 114497

Хворіють 56963

Померли 2451

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Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 – (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.