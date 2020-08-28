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    Суспільство

    В український армії за добу понад пів сотні військовослужбовців заразилися Covid-19

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    За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків &ndash; 6 - В український армії за добу понад пів сотні військовослужбовців заразилися Covid-19
    За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків – 6

    Загалом на Covid-19 в армії хворіє 593 особи

    У Збройних Силах України станом на 28 серпня за минулу добу заразилися коронавірусом 52 військовослужбовця. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

    Зазначається, що загалом на Covid-19 в армії хворіє 593 особи.

    За даними медиків, всього за час пандемії одужало 1023 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 691 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби, – 168 осіб.

    «На лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває 11 осіб. Стан здоров’я пацієнтів задовільний. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання», - йдеться у повідомленні.

    26 серпня уряд продовжив адаптивний карантин до 1 листопада.

    Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що 25 жовтня в Україні може бути зареєстровано 360 тисяч хворих на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Одужали
      550883
    • Всього
      114497
    • Хворіють
      56963
    • Померли
      2451

    Зазначимо, що в Україні станом на ранок 28 серпня зафіксований антирекорд захворюваності коронавірусом. За минулу добу захворіли 2 438 людей, це на 464 людини більше, ніж учора (1 974). Загалом від початку пандемії одужало 55 083 людей, за минулу добу 866 осіб (вчора 763). Померло від початку епідемії 2 451 людина, за добу 48 –  (вчора 49). Від початку пандемії захворіли 114 497 українців.

    ЗСУ військові карантин коронавірус
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