Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)

Після публікації Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тисяч людей з усього світу

Простий сірий котик на прізвисько Степан став зіркою мережі завдяки постам своєї господині в Instagram. Справжня популярність до кота прийшла після того, як його фотографію опублікувала у себе на сторінці в Instagram американська співачка Брітні Спірс.

Публікація зібрала понад 1,1 млн вподобань та майже дев'ять тисяч коментарів. «Якщо від мене час від часу не буде нічого чутно, зможете мене десь зловити із цим котом!» – підписала Брітні публікацію, присвячену зйомці фільму The Idol.

Власниця кота Ганна каже, що після публікації Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тис. людей з усього світу. У повідомленнях – тисяча непрочитаних повідомлень на різних мовах.

Нещодавно італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки. Про це повідомляє український портал Kharkiv Today .

У Instagram-акаунті 13-річного домашнього вихованця з'явилося фото, на якому він зображений за столом поряд з келихом червоного вина та трояндою у вазі. На розміщеному кадрі також показано сумку італійського бренду моделі Rockstud, поверхня якої повністю покрита стразами. Зазначається, що вартість виробу становить чотири тисячі євро.

За інформацією видання, представники модного будинку вирішили купити рекламний пост у кота, коли побачили його знімок на сторінці поп-виконавиці Брітні Спірс у Instagram. За словами господині Степана Ганни, усі отримані від співпраці гроші вона витрачає на реквізит для нових фотосесій вихованця.

За словами господині Степана, популярність її вихованця щоразу зростає: кота Степана вже згадували на телеканалі Discovery, а MTV навіть придбав права на один з роликів. Також у котика замовляють привітання з днем народження. Кажуть, що далі Степан планує з’явитися на офіційних сторінках Єлизавети II.