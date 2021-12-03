  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки - Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)
    Італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки
    фото: loveyoustepan/ Іnstagram

    Після публікації Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тисяч людей з усього світу

    Простий сірий котик на прізвисько Степан став зіркою мережі завдяки постам своєї господині в Instagram. Справжня популярність до кота прийшла після того, як його фотографію опублікувала у себе на сторінці в Instagram американська співачка Брітні Спірс.

    Публікація зібрала понад 1,1 млн вподобань та майже дев'ять тисяч коментарів. «Якщо від мене час від часу не буде нічого чутно, зможете мене десь зловити із цим котом!» – підписала Брітні публікацію, присвячену зйомці фільму The Idol.

    Власниця кота Ганна каже, що після публікації Брітні Спірс за добу на Степана підписалися 13-15 тис. людей з усього світу. У повідомленнях тисяча непрочитаних повідомлень на різних мовах.

    Нещодавно італійський модний Дім Valentino замовив у кота рекламу своєї сумки. Про це повідомляє український портал Kharkiv Today .

    У Instagram-акаунті 13-річного домашнього вихованця з'явилося фото, на якому він зображений за столом поряд з келихом червоного вина та трояндою у вазі. На розміщеному кадрі також показано сумку італійського бренду моделі Rockstud, поверхня якої повністю покрита стразами. Зазначається, що вартість виробу становить чотири тисячі євро.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)
    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)
    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)
    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)
    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)
    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)

    За інформацією видання, представники модного будинку вирішили купити рекламний пост у кота, коли побачили його знімок на сторінці поп-виконавиці Брітні Спірс у Instagram. За словами господині Степана Ганни, усі отримані від співпраці гроші вона витрачає на реквізит для нових фотосесій вихованця.

    За словами господині Степана, популярність її вихованця щоразу зростає: кота Степана вже згадували на телеканалі Discovery, а MTV навіть придбав права на один з роликів. Також у котика замовляють привітання з днем народження. Кажуть, що далі Степан планує з’явитися на офіційних сторінках Єлизавети II.

    Читайте також: Чи справді коти здатні лікувати людей – думка зоопсихолога
    Теги: Харків тварини реклама співачка Instagram мода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Контракт із Valentino та лайки Брітні Спірс: простий кіт із Харкова став зіркою мережі (фото)