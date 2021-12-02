Легендарна українська співачка передумала розлучатися з чоловіком: люди сильно роздули

зараз між ними немає тепла та душевного спілкування

Хоч пара у шлюбі із 1971 року, зараз між ними немає тепла та душевного спілкування

Матвієнко шкодує про те, що розповіла про їхні непрості стосунки

Нещодавно стало відомо про те, що українська співачка Ніна Матвієнко та її чоловік, художник Петро Гончар роз'їхалися. Про це пише Уніан.

«Я його попросила покинути мене. Він вважав, що він ще має своє життя, яке вибрав. Не було жодного скандалу, нічого. Тут було розуміння, що від нього вже жодної користі в домі. Як з козла молока. Я сказала: «Кажи людям, що я погана чи те щось таке. Говори, що хочеш». Але всі кажуть, що він мене покинув», – раніше сказала Ніна Митрофанівна.

Зараз у програмі «ЖВЛ» Матвієнко повідомила, що розлучення не буде. Також вона шкодує про те, що розповіла про їхні непрості стосунки, бо люди все це сильно роздули.

«Ми не будемо розлучатися. Не дочекаєтеся. Я європейка. Я українка. Посварилися. Треба давати другий шанс. Це сталося, тому що багато людей в будинку. Не витримав він, а потім я. Люди лікуються. Якась переоцінка відбувається. Він сказав, як Тоня вибереться, – повернеться. Це ж його будинок», – пояснила Матвієнко.

Зауважимо, що цього року Ніна Матвієнко та Петро Гончар святкували «золоте весілля». Пара одружилася 5 березня 1971 року.

Нагадаємо, раніше народна артистка України розказала, скільки пенсії отримує та розсекретила суму найбільшого гонорару в житті.