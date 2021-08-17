Чи справді коти здатні лікувати людей – думка зоопсихолога

Коти не мають рецепторів, аби визначити, що ви на щось хворі

Зоопсихолог Сергій Клочко розповів про те, як на людський організм можуть впливати домашні коти. Про це пише GreenPost.

«Коти не такі віддані людині, як собаки, але вони дуже ласкаві, вони створюють особливу емоційну атмосферу в родині, їх дуже приємно тримати на руках, гладити, дбати про них, годувати їх, гратися з ними. Це соціальне спілкування. Звісно, воно не замінює спілкування людей, проте коти, як і собаки, зустрічають людину, труться об ноги, піднімають хвіст трубою – сенс цієї зустрічі в тому, щоб обмінятися запахами. Точнісінько так само лев зустрічає левиць із полювання – вони завжди труться одне об одного, обмінюються запахами, нібито кажучи: «Ти свій, ти пахнеш мною, а я тобою», – розповідає Сергій Клочко.

Зоопсихолог спростовує поширену думку, що кіт лікує: мовляв, лежить на хворому коліні абощо. Зоопсихолог пояснює, що насправді кіт не має рецепторів чи якихось особливих властивостей, аби визначити, що людина на щось хвора. Просто кіт гріє, бо його температура під 39, тобто набагато вища за нашу 36.6.

Проте ці тварини є чудовими емпатами – вони відчувають, коли у нас поганий настрій, коли ми засмучені або стривожені.

«Плюс кіт мурчить – така легка вібрація на низьких частотах заспокоює. Лікує не тварина, не її шерсть, не якісь її дії – лікують емоції, які ми відчуваємо, контактуючи з цією твариною. Заради цього люди і тримають котів», – говорить Сергій Клочко.

Вчені рекомендують перебувати щонайменше одну годину на добу із цією твариною на руках тим, хто схильний до депресій, неврозів, хронічної втоми й відчувають часті напади головного болю. Контакт із котиком здатен зняти емоційну напругу, тривогу, хвилювання.

Нагадаємо, хворим на коронавірус не радять контактувати з котами.

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