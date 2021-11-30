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    На Херсонщині працює унікальний притулок для тварин (відео)

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    В кожної дорослої тварини є ім`я - На Херсонщині працює унікальний притулок для тварин (відео)
    В кожної дорослої тварини є ім`я
    фото: suspilne.media

    Понад 50 кіз зібрав на своєму обійсті житель Олешок

    У Херсонській області діє незвичний притулок для тварин. Замість кішок та собак, його власник Юрій Лукашев, ще з 2015 року збирає кіз.

    Чоловік розповідає, що козами почав займатися спонтанно – шість років тому в нього була дівчина, яка захотіла розводити цих тварин. Згодом дівчина пішла, а кози залишились. 2016-го люди віддали чоловіку кілька своїх кіз, пише Суспільне.

    Юрій говорить, що це – не ферма, а саме притулок, адже козами не торгує.

    «Продавати кіз я не хотів і не хочу. Для мене це принципово. Двох козликів спробував на початку продати, але прослідкувати їх подальшу долю не можу. Все тримається не на здоровому глузді навіть. Всіх не врятуєш, прагматики в моїх діях немає. Просто жалість, доброта саме до кіз, козликів, козенят. Шкода мені їх. Тварини дуже розумні, дуже красиві», – розказав чоловік.

    Нагадаємо, у селі Кухарі Вишгородського району виявлено факт жорстокого поводження з тваринами у притулку. Письмова колективна заява про це надійшла до прокуратури. І вже на підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт Іванків) із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин.

    На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва.

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    Теги: тварини чоловік притулок
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    На Херсонщині працює унікальний притулок для тварин (відео)