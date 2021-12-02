«Слуга» Грішина засвітила в Раді сумку вартістю майже 70 тис. грн

Грішина прийшла у Раду в рожевому костюмі та з сумкою Saint Laurent

Депутатка від «Слуги народу» Юлія Грішина засвітила в Раді брендову сумку за 67 тис. грн, пише ТаблоID.

Свій коштовний аксесуар «слуга» вигуляла в парламент на щорічне послання президента Володимира Зеленського, яке відбулося 1-го грудня.

Грішина прийшла у рожевому костюмі та з сумкою Saint Laurent вартістю 2150 євро (близько 67 тисяч гривень).

Це не перші брендові речі Грішиної в Раді. Раніше професорка і докторка юридичних наук демонструвала на робочому місці ще одну сумку від Saint Laurent та взуття Bottega Veneta.

Раніше повідомлялося, що депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва вийшла на люди з сумочкою, вартість якої перевищує $2 тис.

Також соцмережі бурхливо відреагували на новий образ Тимошенко.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Оксана Дмитрієва прийшла на засідання Верховної Ради в новій сорочці Burberry зі вставками в тонку смужку й аплікацією логотипу з нової колекції майже за €1000.

Також під приціл журналістів потрапила нардепка від «Слуг народу» Олена Шуляк. Парламентарка була помічена із сумкою Versace модель Virtus за майже 56 тис. грн. Також на Шуляк були популярна модель сережок Van Cleef & Arpels Alhambra загальною вартістю €7 тис. або понад 210 тис. грн.

Як раніше писав «Главком», народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Савченко прийшла на засідання Верховної Ради з елітною сумкою за $4700, хоча у 2019 році отримувала соцдопомогу.

А нардепка Наталія Королевська поспівчувала українським пенсіонерам у піджаку за 54 тис.



