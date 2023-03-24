Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Росіяни завдяки контррозвідникам втратили за рік десятки одиниць техніки
Військові контррозвідники Служби безпеки України з початку року «намолотили» десятки одиниць російської техніки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За допомогою ударних дронів наші бійці додали до щоденної статистики втрат окупантів:
- п'ять танків;
- чотири великокаліберні гармати «Гіацинт»;
- три бойових машини піхоти та двв броньовані авто;
- чотири вантажних автомобілі;
- 14 плавзасобів;
- два склади з боєкомплектом;
- вогневі точки мінометного розрахунку.
Крім того, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:
- 14 танків,
- 10 самохідних гаубиць;
- два самохідні міномети «Тюльпан» калібром 240 мм;
- чотири гармати;
- 12 бойових машин піхоти та інших броньованих машин;
- 14 вантажівок;
- два пункти управління БпЛА «Орлан-10»;
- станцію РЕБ «Р-934БМВ»;
- понтонну переправу;
- вежу з розвідувальним обладнанням.
І на додачу – влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.
Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.
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