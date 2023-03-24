Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
фото: скрін із відео

Росіяни завдяки контррозвідникам втратили за рік десятки одиниць техніки

Військові контррозвідники Служби безпеки України з початку року «намолотили» десятки одиниць російської техніки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За допомогою ударних дронів наші бійці додали до щоденної статистики втрат окупантів:

  • п'ять танків;
  • чотири великокаліберні гармати «Гіацинт»;
  • три бойових машини піхоти та двв броньовані авто;
  • чотири вантажних автомобілі;
  • 14 плавзасобів;
  • два склади з боєкомплектом;
  • вогневі точки мінометного розрахунку.

Крім того, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:

  • 14 танків,
  • 10 самохідних гаубиць;
  • два самохідні міномети «Тюльпан» калібром 240 мм;
  • чотири гармати;
  • 12 бойових машин піхоти та інших броньованих машин;
  • 14 вантажівок;
  • два пункти управління БпЛА «Орлан-10»;
  • станцію РЕБ «Р-934БМВ»;
  • понтонну переправу;
  • вежу з розвідувальним обладнанням.

І на додачу – влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.

Теги: війна росія військова техніка СБУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знищили цінний ворожий радіолокаційний комплекс (відео)
ЗСУ знищили цінний ворожий радіолокаційний комплекс (відео)
Вчора, 19:18
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
Вчора, 09:32
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Вчора, 17:40

Події в Україні

Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
19K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
8196
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
Мерія Франківська витрачає 19 млн. гривень на свій піар?
Сьогодні, 15:45
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту