Контррозвідники СБУ показали, як нищать ворога дронами (відео)

Росіяни завдяки контррозвідникам втратили за рік десятки одиниць техніки

Військові контррозвідники Служби безпеки України з початку року «намолотили» десятки одиниць російської техніки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За допомогою ударних дронів наші бійці додали до щоденної статистики втрат окупантів:

п'ять танків;

чотири великокаліберні гармати «Гіацинт»;

три бойових машини піхоти та двв броньовані авто;

чотири вантажних автомобілі;

14 плавзасобів;

два склади з боєкомплектом;

вогневі точки мінометного розрахунку.

Крім того, у співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України було скореговано вогонь і знищено ще 50 одиниць озброєння:

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14 танків,

10 самохідних гаубиць;

два самохідні міномети «Тюльпан» калібром 240 мм;

чотири гармати;

12 бойових машин піхоти та інших броньованих машин;

14 вантажівок;

два пункти управління БпЛА «Орлан-10»;

станцію РЕБ «Р-934БМВ»;

понтонну переправу;

вежу з розвідувальним обладнанням.

І на додачу – влаштували феєрверки на 12 складах з боєкомплектом.

Нагадаємо, триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі.