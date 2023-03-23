Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного

Сьогодні бійці ЗСУ ліквідовують близько 25 тис. окупантів на місяць

Втрати Росії у війні проти України щомісяця становлять близько 25 тис. військових – і це лише вбитими. Кількість поранених утричі більша. Про це заявив радник головнокомандувача ЗСУ, американський офіцер Ден Райс, передає NV.

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Зазначається, що сьогодні бійці ЗСУ ліквідовують близько 25 тис. російських військових на місяць, і приблизно такими будуть цифри ворожих втрат за березень. Ще близько 75 тис. російських втрат за березень – це поранені.

Радник головнокомандувача ЗСУ наголосив, що на сьогодні на фронті знищуються усі найкращі підрозділи російської армії.

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А навесні Україна матиме набагато сильнішу армію, краще забезпечення, ніж це було рік тому. ЗСУ мають перейти у наступ, щоб відвоювати позиці.

«Усі найкращі підрозділи російської армії знищуються. Жахливий час для атаки. Тому, коли настане правильний час для наступу, весною, Україна матиме набагато сильнішу армію, набагато краще забезпечення, ніж це було рік тому. І ви повинні перейти в наступ, щоб відвоювати позиції. І я вірю, що цієї весни Україна матиме дуже потужний контрнаступ, який шокує світ», – додав він.

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.