ЗСУ знищили цінний ворожий радіолокаційний комплекс (відео)

«Зоопарк-2» призначений для ведення розвідки позицій вогневих засобів противника та розрахунку траєкторії снарядів і ракет

Сили спеціальних операцій знищили на Донецькому напрямку ворожий радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 «Зоопарк-2». Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій.

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«На Донецькому напрямку, під час ведення аеророзвідки, підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 «Зоопарк-2», який постійно змінював позицію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після передачі координат розміщення контрбатарейного комплекса, одним з підрозділів Сил Оборони нанесено вогневе ураження.

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У результаті парк знищеної техніки противника поповнився ще на одну одиницю.

«Зоопарк-2» – радіолокаційний артилерійський розвідувальний комплекс, призначений для ведення розвідки позицій вогневих засобів противника, розрахунку траєкторії снарядів і ракет, коригування вогню, стеження за повітряним простором, а також контролю за безпілотними літальними апаратами.

Нагадаємо, триває 393-тя доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав два авіаційних та два ракетних удари, а також здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.