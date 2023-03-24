Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Триває 394-а доба російського повномасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 40 авіаційних та п'ять ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Загинули мирні жителі. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Високою залишається ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже російські окупанти і надалі використовують тактику терору. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. На них українські воїни відбили понад 38 ворожих атак.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. На території Республіки Білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Російської Федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Городище Чернігівської області; Харківка, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Річки і Миропілля на Сумщині, а також Басове, Ветеринарне, Козача Лопань, Красне, Огірцеве, Вовчанськ, Амбарне і Тополі Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Западне, Куп’янськ і Піщане Харківської області; Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка – Луганської області, а також Терни та Спірне на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Ступочки Донецької області. Обстріляв населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки

Противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Побєда Донецької області. Успіху не мав. Численних ворожих обстрілів зазнали Авдіївка, Тоненьке, Нетайлове, Ласточкине, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива на Донеччині.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник обороняється. Водночас, обстрілює населені пункти Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області; Білозерка та місто Херсон.

У тимчасово захоплених населених пунктах Луганської області загарбники продовжують чинити тиск на мирних жителів. Все складніше стає пересуватись між населеними пунктами. Зокрема, до села Плугатар можуть потрапити лише місцеві жителі за спеціальними перепустками.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Наші захисники збили безпілотні літальні апарати противника «Шахед-136» та «Ланцет».

Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили два пункти управління, чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та дві станції радіоелектронної боротьби.

Теги: Генштаб ЗСУ війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ знищили цінний ворожий радіолокаційний комплекс (відео)
ЗСУ знищили цінний ворожий радіолокаційний комплекс (відео)
Вчора, 19:18
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ
Вчора, 09:32
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Україна готує потужний контрнаступ, який шокує весь світ – радник Залужного
Вчора, 17:40

Події в Україні

Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Нелегальний цвинтар на місці нацпарку: як місцева влада обурила громадськість (фото)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Росіянка розповіла, як міноборони РФ «загубило» її чоловіка: перехоплення (аудіо)
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Ворог наступає на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
За добу світло повернули в 12 населених пунктів Донецької області – ДТЕК
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова
Крим повертається додому? Окупаційна влада розпочала евакуацію з півострова

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
19K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
16K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту