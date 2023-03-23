Британська розвідка вказала, де ЗСУ можуть здійснити великий наступ

Із початку березня тривають запеклі бої у районі Сватового та Кремінній на півночі Луганської області

Російська армія намагається відсунути лінію фронту від Сватового та Кремінної, при цьому військове керівництво загарбників побоюється наступу ЗСУ на півночі Луганської області. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, з початку березня тривають запеклі бої у районі Сватового та Кремінній на півночі Луганської області. Росія частково відновила контроль над найближчими підступами до міста Кремінна, яке раніше цього року перебувало під безпосередньою українською загрозою. Подекуди Росія досягла просування до кількох кілометрів.

В оперативному плані наміри Росії на північному сході залишаються оборонними. «Командири, ймовірно, побоюються, що це один із секторів, де Україна може здійснити великі наступальні операції», – зазначили у міноборони Британії.

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За даними британської розвідки, російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від підготовлених ними оборонних рубежів уздовж пагорбів та інтегрувати природну перешкоду у вигляді річки Оскіл. Найімовірніше, вони намагаються відбити логістичний вузол Куп'янськ.

Нагадаємо, розпочалася 393-тя доба російського широкомасштабного вторгнення. РФ продовжує збройну агресію проти України, не полишає намірів щодо повної окупації Донецької та Луганської областей. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших – обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.