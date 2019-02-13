Більше як 80% киян «за» вступ України до НАТО



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Кияни підтримують курс України в НАТО та ЄС

Більшість киян підтримують вступ України до НАТО. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення клієнта.

Так, у разі проведення референдуму щодо вступу до НАТО 65,8% жителів Києва проголосували б «за», 15,8% проголосували б «проти», а 11,5% утрималися б і не брали участі в голосуванні. Ще 6,9% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

«Таким чином, 80,6% киян, які б узяли участь у референдумі, проголосували б «за» вступ до НАТО», - інформує КМІС.

Крім того, 50,9% киян вважать, що закріплення в Конституції стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в ЄС та НАТО буде мати практичні наслідки – реальне досягнення Україною членства в ЄС та НАТО. Не вважають так – 31,9%. Ще 17,2% респондентів не визначилися або відмовилися відповідати на запитання.

Опитування громадської думки жителів м. Київ було проведено з 19 січня по 4 лютого 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення клієнта. Методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера (САTІ, computer-assistedtelephoneinterviews) опитано 811 респондентів, що мешкають у Києві, за 2-х ступеневою вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення міста віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 3,5% для показників близьких до 50%, 3,1% — для показників близьких до 25% або 75%, 2,3% — для показників близьких до 12% або 88%, 1,6% — для показників близьких до 5% або 95%.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)», ініційований президентом. За відповідне рішення проголосували 334 народні депутати.

Того ж дня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про закріплення в Конституції курсу України на членство в Євросоюзі і НАТО.