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    НАТО не планує розміщати нові ядерні ракети в Європі

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    Заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер - НАТО не планує розміщати нові ядерні ракети в Європі
    Заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер

    Альянс потребує обговорення, яким чином реагувати на нові ракети Росії

    Заступниця генсека НАТО Роуз Геттемюллер заявила, що альянс не збирається розміщувати на європейській території додаткові ядерні ракети.

    Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

    За її словами, НАТО потребує обговорення, яким чином реагувати на нові ракети Росії.

    «При цьому у нас немає планів розміщати в Європі нові наземні системи з ядерною зброєю», - сказала Геттемюллер.

    Вона додала, що США готові продовжити переговори щодо Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), якщо Росія погодиться знищити ракети 9M729.

    «Я не втрачаю надії, є одна проста стратегічна причина: ці крилаті ракети дуже точні і нелегко виявляються радаром, вони літають надзвичайно швидко на малій висоті і залишають мало часу реакції», - сказала заступниця генсека НАТО.

    Також нагадаємо, що військовий експерт вважає: якщо США розмістять в Україні свої ракети, це стримає агресію РФ.

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