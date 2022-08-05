Росія вбиває найкращих. У Києві попрощалися із подружжям Вадатурських

Олексій та Раїса Вадатурські загинули 31 липня

У столиці відбулася церемонія прощання з Героєм України, генеральним директором сільськогосподарського підприємства «Нібулон» Олексієм Вадатурським і його дружиною Раїсою Вадатурською.

Церемонію провели у Володимирському кафедральному соборі в Києві. Перед храмом встановили інсталяцію з фотографій про життя Олексія Вадатурського та його бізнес-діяльність. Попрощатися з підприємцем та його дружиною прийшли рідні і близькі покійних, працівники підприємства «Нібулон», представники громадських і політичних організацій, знайомі та небайдужі кияни. Подружжя Вадатурських поховають у Миколаєві.

Заупокійну літургію очолив Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Після богослужіння Філарет висловив співчуття синові покійних Андрію Вадатурському та всім рідним.

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Олексій Опанасович Вадатурський – український бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії «Нібулон». Народився 8 вересня 1947 року у с. Бенцарі Балтського району Одеської області Української РСР, у родині колгоспника. 1971 року закінчив Одеський технологічний інститут ім. Ломоносова. Свою трудову діяльність розпочав на Трикратському комбінаті хлібопродуктів головним енергетиком, згодом працював головним інженером. З 1980 по 1991 роки – начальник виробничого відділу, заступник начальника Миколаївського обласного управління хлібопродуктів. З 1991 року – беззмінний генеральний директор сільськогосподарського підприємства Нібулон, що займається вирощуванням сільськогосподарських культур із застосуванням зарубіжних технологій та високопродуктивної імпортної техніки, розвитком племінного тваринництва. У червні 2020 року журнал «Forbes Україна» оцінив статки Вадатурського в $450 млн.

Нагадаємо, 31 липня внаслідок обстрілу Миколаєва загинув Герой України, відомий бізнесмен Олексій Вадатурський та його дружина.

Офіс генпрокурора не виключає, що загибель українського бізнесмена Олексія Вадатурського у Миколаєві від російського снаряда могла бути цілеспрямованим вбивством – такою є одна з версій слідства.