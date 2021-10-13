«Креативна стеля». Освітній омбудсмен показав незвичну школу в Тернополі (фото)

Фотографії учнів розташовані на стелі у коридорах закладу

В одному з тернопільських навчальних закладів вирішили креативно підійти до розміщення дошки оголошень з учнівськими відзнаками. Те, що ми звикли бачити зазвичай на стіні, у Тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей» № 6 імені Назарія Яремчука розмістили – на стелі. Про це написав освітній омбудсмен Віктор Громовий на сторінці у Facebook.

Фотографії учнів із відзнаками розміщені на стелі у коридорах закладу. Таке тернопільське ноу-хау не всі сприйняли схвально. Більшість коментарів під повідомленням Громового доволі критичні.

«Я взагалі позбулася цих «іконостасів», «Уявляю собі, скільки людино/годин було витрачено на цей треш», «А мені не хотілося б «висіти на стелі», «Вони всі вже на небесах?»

«Вже й згори тисне на мозок! Сюр!», «Дошку пошани заборонили, а стелю пошани можна!», «Це – жах. Іноді люди втрачають відчуття реальності і чіпляються за ... стелю».

«Можна шию зламати, поки всіх передивишся)))», «Жахливо!!! Перша думка – що вони на небі!».

Нагадаємо, у Тернополі із зоокутка парку Топільче втекли тварини й розгулювали дорогою. Перехожі зафільмували втікачів на відео. Тварини розгулювали вечірнім парком, а потім вийшли на проїжджу частину вулиці Руської від Надставної церкви до Маяка. Водії з обережністю проїжджали дорогу, адже тварини бігали по всій трасі.