Вчителі, які до листопада не вакцинуються, залишаться без роботи – МОЗ

Нещеплених педагогів відсторонять від роботи на період карантину без збереження заробітної плати

В Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Так, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, якщо до листопада співробітники сфери освіти не матимуть щеплення проти Covid-19, то будуть відсторонені від роботи на період карантину без збереження заробітної плати.



«Вакцинація для освітян є можливістю не лише продовжувати працювати та надавати якісні знання учням. У першу чергу йдеться про захист свого життя та здоров’я, безпеку дітей», – наголосив міністр.

Також Ляшко повідомив, що Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству освіти і науки розіслати рекомендований лист для того, щоб перенести початок канікул з 25 жовтня на 18 жовтня.

Раніше МОЗ затвердив список професій для обов'язкової вакцинації від Covid-19.

Графіка МОЗ

Тим часом медики з різних лікарень України розповіли, що наразі реанімації забиті невакцинованими пацієнтами.

За прогнозами вчених Україна до кінця жовтня матиме по 20 тисяч covid-хворих на добу.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 16 309 нових випадків коронавірусу, померла 471 людина. Майже тисяча нових хворих виявлена у Києві.

У МОЗ наголошують, що 97% госпіталізованих із Covid-19 у вересні – невакциновані.

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