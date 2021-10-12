Газова криза на Сумщині: школи змушені платити 47 грн за кубометр

Місцева влада розмірковує над тим, як обігрівати школи та лікарні дровами

Меморандум, запропонований українським урядом місцевим громадам, не вирішує проблеми подорожчання в Україні, і сотні населених пунктів у всій країні вже зараз опинилися перед небезпекою залишитися в морози без опалення. Таку заяву зробила лідерка «Батьківщина» Юлія Тимошенко за підсумками зустрічей із мерами кількох міст Сумської області.

«47 гривень за кубометр змушені будуть платити громади, аби обігріти школи, дитячі садочки, лікарні. Зафіксовані у «тарифному» меморандумі обіцянки монобільшості дати бюджетній сфері газ по 13 гривень, а населенню по 7 – виявилися фікцією. Чи не половина країни опинилася перед реальною загрозою зустріти холоди без опалення», – повідомила депутатка.

Вона розповіла, що попри обіцянки уряду, зокрема, відділ освіти Тростянецької міської ради отримав платіжку із зазначеними 47 грн за кубометр газу замість обіцяних 13 грн.

фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Тимошенко також розповіла, що місцева влада вже розмірковує над тим, як обігрівати школи та лікарні дровами.

Зазначимо, що нааразі опалювальний сезон опинився на межі зриву: чотири області оголосили надзвичайну ситуацію через брак газу. У зв'язку з підвищенням цін на природний газ постачальники послуг не можуть виконувати контрактні умови.

До слова, сьогодні у Нацбанку заспокоїли: зростання цін на газ у світі не позначиться на платіжках українців. У наступному році реальний вплив подорожчання газу залежатиме від його вартості, що закладатиметься в нові річні контракти для домогосподарств.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону.

Крім цього, на згаданому Конгресі уряд роздав конкретні обіцянки. Була озвучена система компенсаторів: аби місцева влада не вдавалася до підвищення тарифів, їй гарантували додатково спрямувати 4% податку на доходи фізичних осіб.

Також Кабмін, починаючи з IV кварталу, виділить субвенцію з державного бюджету громадам, що знаходяться поза індексом податкоспроможності (до 0,9).

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.



