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    Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)

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    Земські школи, побудовані в 1901&ndash;1916-х роках за проєктом архітектора Опанаса Сластіона - Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)
    Земські школи, побудовані в 1901–1916-х роках за проєктом архітектора Опанаса Сластіона
    фото Ольга Герасим'юк/ Facebook

    Усього унікальних шкіл Сластіона налічується близько 50

    Унікальна вишивана школа в Чернігівській області у стилі українського архітектурного модерну, збудована за проєктом українського архітектора Опанаса Сластіона на початку XX століття, отримала статус пам’ятки місцевого значення. Про це повідомила голова Нацради з питаль телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк на сторінці у Facebook.

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    Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)
    Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)
    Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)

    «Особлива моя подяка в цей день звитяжній Irina Senchenko , що покинула все у власний день народження й обходила всіх по надцятому колу – і всіх переконала!

    Особлива подяка Чернігівському губернатору, хто особисто опікувався цим нелегким процесом!

    Особлива подяка Аліна Мигидюк, яка їздила, своїми ручками обмірювала, робила документацію, не спала – нервувала, виступала на засіданні експертної ради!

    Особлива подяка самій експертній раді!)

    Особлива подяка молодому директорові цієї школи Володимир Алєксєєв , що не побоявся усіх страшилок, які йому малювали, що нібито стануться, як погодиться на статус пам‘ятки!

    Найособливіша – Опанасу Георгієвичу Сластіону, моєму кумиру, ідеалу й генію, на небеса!», – написала Герасим'юк.

    Опанас Сластіон (1855-1933) – український архітектор, художник, етнограф, педагог. Довгий час жив і працював у Чернігівській губернії.

    Він створив серію проєктів земських шкіл для 1, 2 і 3 класу. Будинки, побудовані в стилі українського архітекторного модерну, були наділені яскравим національним «характером». Усі вони мають спільні риси: шестикутні вікна, вежі й цегельний декор на фасаді. Пізніше на основі проєктів Сластіона були реалізовані подібні об’єкти в Черкаській, Київській, Миколаївській областях.


    Як раніше повідомлялося, полтавці рятують архітектурну перлину – школу Опанаса Сластіона.

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    Теги: школа Чернігівщина Ольга Герасим’юк пам'ятник
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    Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)