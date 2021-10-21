Унікальна школа Сластіона на Чернігівщині стала пам’яткою (фото)

Усього унікальних шкіл Сластіона налічується близько 50

Унікальна вишивана школа в Чернігівській області у стилі українського архітектурного модерну, збудована за проєктом українського архітектора Опанаса Сластіона на початку XX століття, отримала статус пам’ятки місцевого значення. Про це повідомила голова Нацради з питаль телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк на сторінці у Facebook.

«Особлива моя подяка в цей день звитяжній Irina Senchenko , що покинула все у власний день народження й обходила всіх по надцятому колу – і всіх переконала!

Особлива подяка Чернігівському губернатору, хто особисто опікувався цим нелегким процесом!

Особлива подяка Аліна Мигидюк, яка їздила, своїми ручками обмірювала, робила документацію, не спала – нервувала, виступала на засіданні експертної ради!

Особлива подяка самій експертній раді!)

Особлива подяка молодому директорові цієї школи Володимир Алєксєєв , що не побоявся усіх страшилок, які йому малювали, що нібито стануться, як погодиться на статус пам‘ятки!

Найособливіша – Опанасу Георгієвичу Сластіону, моєму кумиру, ідеалу й генію, на небеса!», – написала Герасим'юк.

Опанас Сластіон (1855-1933) – український архітектор, художник, етнограф, педагог. Довгий час жив і працював у Чернігівській губернії. Він створив серію проєктів земських шкіл для 1, 2 і 3 класу. Будинки, побудовані в стилі українського архітекторного модерну, були наділені яскравим національним «характером». Усі вони мають спільні риси: шестикутні вікна, вежі й цегельний декор на фасаді. Пізніше на основі проєктів Сластіона були реалізовані подібні об’єкти в Черкаській, Київській, Миколаївській областях.

Як раніше повідомлялося, полтавці рятують архітектурну перлину – школу Опанаса Сластіона.



