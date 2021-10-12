Івано-франківські школярі достроково йдуть на канікули

В Івано-Франківську шкільні канікули розпочнуть на тиждень раніше

В Івано-Франківську осінні канікули, які мали розпочатися 25 жовтня, змістили на тиждень. Школярі відпочиватимуть з 18 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток», – написав Марцінків.

Він нагадав, що планово канікули мали розпочатися 25 жовтня, але сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.

«Дітки відпочинуть, а також це дозволить запобігти захворюваності. Як на ковід, так і на сезонні хвороби», – додав Марцінків.

Раніше на Харківщині через погіршення ситуації з Covid-19 перенесли канікули.

Також стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.