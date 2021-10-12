  1. Головна
  2. Країна
  3. Наука та освіта
рус
    Наука та освіта

    Івано-франківські школярі достроково йдуть на канікули

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З 18 жовтня школи Івано-Франківської громади йдуть на канікули - Івано-франківські школярі достроково йдуть на канікули
    З 18 жовтня школи Івано-Франківської громади йдуть на канікули
    фото з відкритих джерел

    В Івано-Франківську шкільні канікули розпочнуть на тиждень раніше

    В Івано-Франківську осінні канікули, які мали розпочатися 25 жовтня, змістили на тиждень. Школярі відпочиватимуть з 18 жовтня. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

    «З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток», – написав Марцінків.

    Він нагадав, що планово канікули мали розпочатися 25 жовтня, але сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.

    «Дітки відпочинуть, а також це дозволить запобігти захворюваності. Як на ковід, так і на сезонні хвороби», – додав Марцінків.

    Раніше на Харківщині через погіршення ситуації з Covid-19 перенесли канікули.

    Також стало відомо, що в Україні вводять обов'язкову Covid-вакцинацію для чиновників та педагогів. Тих, хто відмовиться від щеплень, роботодавці будуть зобов'язані відстороняти від роботи.

    Тим часом у Києві директор школи подав до суду на Кабмін: вимагає скасувати карантинні обмеження для вчителів.

    Читайте також:
        Теги: школа канікули навчання Івано-Франківськ Руслан Марцінків
        Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
        Коментарі ()
        1000 символів залишилось
        Читайте також:

        Натисніть «Подобається», щоб читати
        Glavcom.ua в Facebook

        Я вже читаю Glavcom в Facebook

        НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

        Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

        Івано-франківські школярі достроково йдуть на канікули