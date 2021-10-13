Як на Полтавщині рятували архітектурну перлину – школу Опанаса Сластіона (фоторепортаж)

Пошуком та порятунком старовинних шкіл на Полтавщині кілька років тому зайнялася журналістка та громадська діячка Ольга Герасим’юк

На Полтавщині – плюс одна туристична точка

Козацьке село Білоцерківці на Потавщині ще 100 років тому мало дві школи, лікарню, магазини та найкращу в повіті церкву. Сьогодні ж тут проживає трохи більше 100 осіб і панує дика невгамовна природа. Вона й поглинула початкову школу на Квасенській горі.

Місцева жителька Надія Горова згадує, що 30 з хвостиком років тому тут навчалися, взимку спускалися з гори на портфелях.

Покинута будівля не одне десятиліття слугувала смітником для місцевих (фото: glavcom.ua)

Школи в Білоцерківцях (а їх дві) збудовані архітектором Опанасом Сластіоном у стилі українського модерну в 1911-12 роках. Подібних шкіл більше 50 на Полтавщині. Їхнім пошуком та порятунком кілька років тому зайнялася журналістка та громадська діячка Ольга Герасим’юк. Разом із командою ентузіастів створено проєкт Школи Лохвицького земства, виготовлена облікова документація більш як для 30 вцілілих шкіл. Також популяризується ім’я Опанаса Сластіона, що було довгий час у забутті.

Опанас Сластіон. «Проэкт обкладки двухкомплектной школы въ Лохвицкомъ земствѣ». Брістольський картон, олівець, акварель. Близько 1908 (Фото із спільноти Школи Лохвицького земства у Фейсбуці)

Великі шестикутні вікна та двері, просторі світлі кімнати, цегляна «вишиванка» на стінах, башта над входом – ось низка особливостей шкіл, зведених Сластіоном на Полтавщині. Такими є й Білоцерківські школи. У приміщенні було житло вчителя та обов’язково розсувна стіна, щоб за потреби з двох класів робити одну велику залу.

Учасниці прибирання на фоні розсувної стіни, винаходу архітектора Сластіона (Фото зі сторінки Пирятинської громади в фейсбуці)

Місцеві активісти вивезли з території школи кілька причепів сміття та ще кілька причепів дрів, вирубали сухі дерева, чагарники, зібрали розтрощену цеглу, замели та позагрібали.

Толока, організована Управлінням культури Пирятинської громади, видалася результативною. Тож наступного разу планують зібратися, щоб провести консервацію будівлі на зиму та встановити охоронну дошку на школу.