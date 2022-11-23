Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW

Російські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вдертися до Бєлгородської області

У Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Головне мета атаки, на думку аналітиків інституту, відновити громадську підтримку війни в Україні.

Зазначається, що російські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вдертися до Бєлгородської області, а інші зазначають, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

«Ці твердження вже давно циркулюють у спільноті блогерів, які критикували російське військове командування за здачу позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення російських військ із цього регіону у вересні», – йдеться у звіті Інституту.

Російські блогери також активізували свої заклики повернути звільнені території на Харківщині 22 листопада, заявивши, що такі запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському напрямках.

«Твердження Росії про напад України на Бєлгородську область, що готується, абсурдні і спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не може зробити це в таких масштабах», – зазначають аналітики.

На їхню думку, ці «безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення до Росії» також можуть бути частиною плану Кремля щодо визнання та умиротворення радикальних прихильників війни.

Російські військкори неодноразово звинувачували Кремль і Міністерство оборони Росії у нездатності захистити Росію, включаючи нещодавно анексовані території. Кремль, однак, навряд чи зможе повторно захопити Харківську область, як цього вимагають ці націоналістичні діячі, вважають експерти.

Ключові висновки:

Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, як і раніше, загрожуватимуть українській інфраструктурі.

Російські військові, мабуть, щосили намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї.

Прем'єр-міністр Білорусі відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та можливі зв'язки у сфері безпеки.

Пересування російських військових припускає, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей.

Українські війська продовжували контрнаступні дії на лінії Сватове-Кремінна.

Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.

Кримська окупаційна влада продемонструвала підвищене занепокоєння, ймовірно, внаслідок українських ударів по російських наземних комунікаціях та операції на Кінбурнській косі.

Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони Росії.

Російські джерела продовжують рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту».