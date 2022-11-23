Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW
Кремль готує напад під чужим прапором на Бєлгородську область
фото: Україна Інформ

Російські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вдертися до Бєлгородської області

У Кремлі створюють інформаційні умови для атаки під чужим прапором у Бєлгородській області. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Головне мета атаки, на думку аналітиків інституту, відновити громадську підтримку війни в Україні.

Зазначається, що російські пропагандисти почали висувати гіпотезу, що українські війська нібито прагнуть вдертися до Бєлгородської області, а інші зазначають, що російським силам необхідно відновити контроль над Куп'янськом у Харківській області, щоб мінімізувати загрозу українського нападу.

«Ці твердження вже давно циркулюють у спільноті блогерів, які критикували російське військове командування за здачу позицій у Вовчанську на північному сході Харківської області після виведення російських військ із цього регіону у вересні», – йдеться у звіті Інституту.

Російські блогери також активізували свої заклики повернути звільнені території на Харківщині 22 листопада, заявивши, що такі запобіжні заходи зупинять українців від проведення штурмових операцій на Куп'янському та Вовчанському напрямках.

«Твердження Росії про напад України на Бєлгородську область, що готується, абсурдні і спрямовані тільки на те, щоб залякати громадськість і змусити її підтримати війну. Україна не має стратегічного інтересу у вторгненні до Росії і не може зробити це в таких масштабах», – зазначають аналітики.

На їхню думку, ці «безглузді припущення про фантастичне українське вторгнення до Росії» також можуть бути частиною плану Кремля щодо визнання та умиротворення радикальних прихильників війни.

Російські військкори неодноразово звинувачували Кремль і Міністерство оборони Росії у нездатності захистити Росію, включаючи нещодавно анексовані території. Кремль, однак, навряд чи зможе повторно захопити Харківську область, як цього вимагають ці націоналістичні діячі, вважають експерти.

Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW фото 1

Ключові висновки:

  • Російські військові значно виснажили свій арсенал високоточних ракет, але, ймовірно, як і раніше, загрожуватимуть українській інфраструктурі.
  • Російські військові, мабуть, щосили намагаються поповнити свій арсенал систем високоточної зброї.
  • Прем'єр-міністр Білорусі відвідав Іран, щоб обговорити економічну співпрацю та можливі зв'язки у сфері безпеки.
  • Пересування російських військових припускає, що російські сили, ймовірно, зміцнюють позиції у східній частині Запорізької та західної частини Донецької областей.
  • Українські війська продовжували контрнаступні дії на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута та Авдіївки.
  • Кримська окупаційна влада продемонструвала підвищене занепокоєння, ймовірно, внаслідок українських ударів по російських наземних комунікаціях та операції на Кінбурнській косі.
  • Кремль продовжує перекладати занепокоєння щодо мобілізації на Міністерство оборони Росії.
  • Російські джерела продовжують рекламувати примусове усиновлення українських дітей у російські сім'ї.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков показав, як на кордоні з Україною облаштовують «засєчную чєрту».

Читайте також: Батько Суровікіна, перемир’я та духопідйомні українські пісні. Що тепер болить кремлівській пропаганді
Теги: росія Бєлгород Україна напад влада військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Імовірно, рашисти знову обстріляли самі себе 
Російський Бєлгород знеструмлений
17 листопада, 19:02
Бєлгород формує на кордоні з Україною секретну «засєчную чєрту»
Бєлгород формує на кордоні з Україною секретну «засєчную чєрту»
21 листопада, 15:05
Відомо, що робота з формування оборонних спроруд ведеться ще з квітня
Бєлгород облаштовує на кордоні з Україною захист, який на Русі використовували ще у X столітті (фото)
Вчора, 10:14

Події в Україні

Обстріл Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей
Обстріл Запоріжжя. Рятувальники дістали з-під завалів двох людей
В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб
В одну із областей намагалася проникнути ворожа ДРГ – Генштаб
Ізюм після рашистів. Синєгубов повідомив, як відновлюється місто
Ізюм після рашистів. Синєгубов повідомив, як відновлюється місто
Противник зосереджує зусилля для наступу на двох напрямках – Генштаб
Противник зосереджує зусилля для наступу на двох напрямках – Генштаб
Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW
Росія готує атаку на Бєлгородську область під чужим прапором – ISW
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області. Загинуло немовля
Окупанти обстріляли пологове відділення у Запорізькій області. Загинуло немовля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
95K
Війна затягується. Де лежить наш ключ до перемоги
73K
Скандал на Хмельниччині: священники Московського патріархату накинулися на бійців ЗСУ (відео)
42K
Міноборони Франції застерігає, що взимку РФ може змінити тактику
37K
Путін образився. Кремль просить не порівнювати диктатора із Хрущовим
34K
Офіційно: СБУ проводить обшуки в Києво-Печерській лаврі (фото)
32K
Олімпійська чемпіонка Стелла Захарова: Для Бубки ми – біомаса

Новини

Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
Вчора, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
Вчора, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
Вчора, 06:57
Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту