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Бєлгород формує на кордоні з Україною секретну «засєчную чєрту»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бєлгород формує на кордоні з Україною секретну «засєчную чєрту»
фото ілюстративне

Інформація про «засєчную чєрту» є секретною, оскільки нібито може відслідковуватися противником

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що на кордоні з Україною формують «засєчную чєрту» через напружену обстановку в регіоні, зокрема, великої кількості обстрілів. Про це передають росЗМІ.

Відомо, що робота з формування оборонних спроруд ведеться ще з квітня.

Гладков зазначив, що спеціально не повідомляє подробиць, оскільки інформація з відкритих джерел може відслідковуватися противником. Посадовець тільки зазначив, що «робота виконується у великому обсязі.

«Засєчная черта» – це система оборонних споруд з дерев'яних засік, що застосовувалася з X століття на Русі і отримала особливий розвиток у XVI-XVII століттях на південних і східних кордонах Російського царства для захисту від кримсько-ногайських набігів, а також як опору при наступі на противника.

Засіки являли собою загородження з середніх і більше розмірів, повалених хрест-навхрест вершинами у бік противника. Крім своєї простоти і швидкості влаштування, такі засіки були важкопереборною і важкознищується перешкодою для загонів. 

Нагадаємо, що у Бєлгороді останнім часом часто трапляється «бавовна».

Зокрема, 15 листопада в Бєлгородській області Росії, місто Шебекіно, пролунали вибухи. Росіяни поквапилися запевнити, буцімто відбувся обстріл із боку України, однак вірити цій інформації не слід. Адже очевидці стверджували, буцімто вибухнула ракета. Імовірно, ще один рашистський снаряд відмовився летіти в Україну.  

14 листопада у небо над селищем Козинка Бєлгородської області почав підніматися дим. Telegram-канали повідомляли, що горіла ємність із дизельним паливом.

Надвечір, 17 листопада, стало відомо, що у російському місті Бєлгород сталася чергова «бавовна» і виникли проблеми з електропостачанням. Вороги поквапилися заявити, буцімто ЗСУ обстріляли підстанцію у Білгородському районі, однак імовірніше, що в черговий раз самоліквідувався котрийсь із снарядів росіян.

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Теги: росія окупанти війна Україна Бєлгород

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