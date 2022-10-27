Кремль намагається уникнути критики громадськості. Розвідка Британії розкрила план

Залучення регіональних чиновників, ймовірно, спрямоване на те, щоб відвести громадську критику від верхівки влади РФ

Більш активне залучення регіональних чиновників у систему нацбезпеки Росії спрямоване на те, щоб відвернути увагу критики громадськості від центрального керівництва. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

«24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін заявив, що мер Москви Сергій Собянін координуватиме «розробку заходів безпеки» в регіонах Росії. Це сталося після того, як президент Росії Володимир Путін видав указ про введення нового режиму тривоги», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісного включення губернаторів регіонів у систему національної безпеки Росії.

«Це ще один захід для організації суспільства, оскільки війна Росії проти України продовжує відчувати тиск. Більше залучення регіональних чиновників, ймовірно, спрямоване на те, щоб відвести громадську критику від державної влади», – додали у розвідці.

Крім того, розвідка зазначає, що подібного підходу Кремль дотримувався під час кризи Covid-19. Однак це, ймовірно, ускладнить Кремлю ізоляцію російського суспільства від наслідків «військової спецоперації» в Україні.

До слова, триває 246-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку. За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.