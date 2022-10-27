Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Аналітики вважають, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві
Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.
«Путін заявляв, що «Україна втратила суверенітет» і «США використовують Україну як «таран» проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД», – вказують в ISW.
Фахівці Інституту наголосили, що такі висловлювання несумісні з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню.
«Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати», – додали аналітики.
Разом з тим в ISW зауважили, що російські офіційні особи продовжили визнавати, що Росія депортує дітей до під виглядом усиновлення та канікул.
РФ також продовжує використовувати привід рекреаційних поїздок для депортації українських дітей до Росії та на окуповані території.
Ключові висновки аналітиків:
- Путін заявив, що Україна «втратила свій суверенітет», у своїй промові 26 жовтня, вказуючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні і продовжує чинити опір переговорам.
- Російські окупаційні чиновники в Херсонській області намагаються пом'якшити інформаційні наслідки відходу російських військ із західного берега Дніпра.
- Війська РФ намагаються заблокувати українські сили на північному кордоні України.
- Російські офіційні особи продовжували визнавати, що російська влада депортує українських дітей до Росії під виглядом схем усиновлення та відпочинку.
- Російські джерела стверджують, що українські війська проводять контрнаступальні операції на захід від Сватового.
- Війська РФ продовжують підготовку оборонних позицій на західному і східному берегах Дніпра в Херсонській області.
- Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.
- Окупанти проводили наземні атаки у Донецькій області.
- За повідомленнями, російські військові намагаються вербувати іноземців для підтримки своїх військових дій в Україні.
- Російські окупаційні чиновники у Херсонській області продовжували переселяти мешканців із західного берега Дніпра.
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