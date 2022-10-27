Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW

Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір воювати далі

Аналітики вважають, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

«Путін заявляв, що «Україна втратила суверенітет» і «США використовують Україну як «таран» проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД», – вказують в ISW.

Фахівці Інституту наголосили, що такі висловлювання несумісні з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню.

«Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати», – додали аналітики.

Разом з тим в ISW зауважили, що російські офіційні особи продовжили визнавати, що Росія депортує дітей до під виглядом усиновлення та канікул.

РФ також продовжує використовувати привід рекреаційних поїздок для депортації українських дітей до Росії та на окуповані території.

Ключові висновки аналітиків: