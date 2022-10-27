Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW

Альона Боженко
glavcom.ua
Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Путін не зацікавлений у переговорах з Україною і має намір воювати далі
фото ілюстративне

Аналітики вважають, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

«Путін заявляв, що «Україна втратила суверенітет» і «США використовують Україну як «таран» проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД», – вказують в ISW.

Фахівці Інституту наголосили, що такі висловлювання несумісні з переговорами на рівноправній основі про припинення вогню.

«Натомість це рішуче свідчить про те, що Кремль все ще прагне військової перемоги в Україні та зміни влади у Києві, що вплинуло б на переорієнтацію України від Заходу. Це також вказує на те, що цілі Путіна виходять за межі території, яку він намагався анексувати», – додали аналітики.

Разом з тим в ISW зауважили, що російські офіційні особи продовжили визнавати, що Росія депортує дітей до під виглядом усиновлення та канікул.

РФ також продовжує використовувати привід рекреаційних поїздок для депортації українських дітей до Росії та на окуповані території.

Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW фото 1

Ключові висновки аналітиків:

  • Путін заявив, що Україна «втратила свій суверенітет», у своїй промові 26 жовтня, вказуючи на те, що Росія, ймовірно, зберігає свої максималістські цілі в Україні і продовжує чинити опір переговорам.
  • Російські окупаційні чиновники в Херсонській області намагаються пом'якшити інформаційні наслідки відходу російських військ із західного берега Дніпра.
  • Війська РФ намагаються заблокувати українські сили на північному кордоні України.
  • Російські офіційні особи продовжували визнавати, що російська влада депортує українських дітей до Росії під виглядом схем усиновлення та відпочинку.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська проводять контрнаступальні операції на захід від Сватового.
  • Війська РФ продовжують підготовку оборонних позицій на західному і східному берегах Дніпра в Херсонській області.
  • Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують проводити контрнаступальні операції на північному заході Херсонської області.
  • Окупанти проводили наземні атаки у Донецькій області.
  • За повідомленнями, російські військові намагаються вербувати іноземців для підтримки своїх військових дій в Україні.
  • Російські окупаційні чиновники у Херсонській області продовжували переселяти мешканців із західного берега Дніпра.
Читайте також: Зеленський – голограма, а за війною стоять… євреї. Нові меседжі російської пропаганди у Європі
Теги: росія наказ суверенітет Україна переговори влада путін військові

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Данілов, коментуючи заяву про «десатанізацію», нагадав, що Радбез РФ налічує 13 постійних членів
Путін і «чортова дюжина». Данілов висміяв заяву РФ про «десатанізацію» України
Вчора, 16:02
Зернова угода буде центральною темою цьогорічного саміту G20
Путін використає зернові угоди для маніпуляцій на саміті G20 – Reuters
Вчора, 20:52
Сполучені Штати пригрозили Путіну наслідками у разі ядерного удару по Україні
США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні
Сьогодні, 05:14

Події в Україні

Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих
Буданов розповів, навіщо Росія завозить у Херсон мобілізованих
Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Чи зацікавлений Путін у переговорах з Україною: роз'яснення ISW
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів
Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили бліндажі з особовим складом окупантів
ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
ЗСУ знищили 19 ворожих дронів-камікадзе Shahed-136
Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Вибухи у Запоріжжі. Окупанти атакували передмістя
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням
Потрібно ламати плани ворога. Зеленський звернувся до українців з важливим проханням

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
47K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
44K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
10K
Вірменія заборонила в'їзд пропагандистці Симоньян
9811
Контрнаступ ЗСУ: Міноборони відзвітувало про ситуацію на Херсонському напрямку
9406
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17
Пригожин створює військову структуру, що може стати загрозою Путіну – ISW
25 жовтня, 07:03
Новий скандал з Червоним Хрестом та арешт Богуслаєва. П'ять головних новин 24 жовтня
24 жовтня, 21:20

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту