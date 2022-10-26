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Путін використає зернові угоди для маніпуляцій на саміті G20 – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Путін використає зернові угоди для маніпуляцій на саміті G20 – Reuters
Зернова угода буде центральною темою цьогорічного саміту G20
фото: з відкритих джерел

Путін має намір особисто взяти участь у саміті G20

Російський диктатор Володимир Путін використовуватиме зернову угоду, сторонами якої є ООН, Туреччина та Україна, для тиску на країни «Великої двадцятки» (G20). Про це повідомляє Reuters .

Як заявив виданню обізнаний про переговори щодо зернової угоди європейський дипломат, Путін має намір особисто взяти участь у саміті G20 на Балі, який відбудеться у листопаді. Якщо все так і станеться, то це буде перший з початку війни в Україні саміт, який він відвідає разом з західними лідерами.

«Зернова угода буде центральною темою цього саміту G20, і всі намагатимуться переконати Путіна продовжити її на більш тривалий термін. Це спосіб для росіян зберегти сильні карти на саміті G20, але пролонгація або довгострокове продовження зернової угоди їм нічого не варте», – зазначив дипломат.

Зрештою, за його словами, Росія продовжить угоду на чотири місяці або навіть на більш тривалий термін. «Росія доведе її до межі, але вони продовжать її, тому що не захочуть зіткнутися з міжнародним засудженням завершення зернової угоди», – наголосив дипломат.

Він також додав, що на саміті «Великої двадцятки» кожен глава держави захоче бути посередником, який особисто переконав би Путіна продовжити угоду.

Нагадаємо, попередньо президент України Володимир Зеленський та лідер РФ Володимир Путін нібито погодилися відвідати саміт країн G20 в Індонезії у листопаді.

Як повідомлялося, на саміт «Групи 20» (G20), який відбудеться 15-16 листопада 2022 року в Індонезії на острові Балі, запрошені і президент України Володимир Зеленський, і президент країни-агресорки РФ Володимир Путін. Деякі аналітики вже прогнозують, що після загострення у вересні-жовтні, на саміті може вперше постати питання про «мирну угоду» між Україною і Росією. Про те, чи чи поїде туди президент України і чи не змінилася позиція Офісу президента, що Зеленський прийме запрошенн, якщо на саміт «Великої двадцятки» не буде допущений президент Путін.

Теги: Туреччина росія саміт путін Україна диктатор переговори

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