Путін і «чортова дюжина». Данілов висміяв заяву РФ про «десатанізацію» України

Олексій Данілов пожартував, що «десатанізація» потрібна не в Україні, а в Кремлі

Секретар Ради нацбезпеки в оборони України (РНБО) Олексій Данілов іронічно відреагував на заяву представника Ради безпеки РФ, який запропонував «десатанізувати» України. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

Данілов нагадав, що Рада безпеки РФ налічує 13 постійних членів, а число 13 називають «чортовою дюжиною».

«Путінський Радбез – це 13 членів, та сама «чортова дюжина». І кому тут потрібна «десатанізація»? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!» – написав він.

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Російський чиновник висловив переконання, що так звана «десатанізація» має стати однією з цілей війни, яку Росія веде проти України.