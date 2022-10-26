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Путін і «чортова дюжина». Данілов висміяв заяву РФ про «десатанізацію» України

Надія Клочко
glavcom.ua
Путін і «чортова дюжина». Данілов висміяв заяву РФ про «десатанізацію» України
Данілов, коментуючи заяву про «десатанізацію», нагадав, що Радбез РФ налічує 13 постійних членів
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов пожартував, що «десатанізація» потрібна не в Україні, а в Кремлі

Секретар Ради нацбезпеки в оборони України (РНБО) Олексій Данілов іронічно відреагував на заяву представника Ради безпеки РФ, який запропонував «десатанізувати» України. Про це Данілов написав у своєму Twitter.

Данілов нагадав, що Рада безпеки РФ налічує 13 постійних членів, а число 13 називають «чортовою дюжиною».

«Путінський Радбез – це 13 членів, та сама «чортова дюжина». І кому тут потрібна «десатанізація»? Але у нас є чудові екзорцисти з великою практикою й досвідом. ЗСУ поспішають на допомогу!» – написав він.

Путін і «чортова дюжина». Данілов висміяв заяву РФ про «десатанізацію» України фото 1

Нагадаємо, вчора, 25 жовтня, помічник секретаря Радбезу РФ Олексій Павлов заявив, що в Україні варто провести «десатанізацію». За словами Павлова, Україна перетворилася на «тоталітарну гіперсекту», де громадяни відмовилися від православних цінностей, тому «десатанізація» стає нагальним питанням. Павлов вважає, що точна кількість сект в Україні невідома, але «рахунок іде на сотні».

Російський чиновник висловив переконання, що так звана «десатанізація» має стати однією з цілей війни, яку Росія веде проти України.

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Теги: росія РНБО війна путін путінський режим Олексій Данілов

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