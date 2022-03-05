Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»

За задумом російських окупантів, створення псевдореспублік позбавило б Збройні сили України підтримки

На Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України затримали сепаратистів, які в західних і центральних областях країни мали завербувати понад пів тисячі зрадників. За інформацією спецслужб, вони планували створити «Федеративної республіки Україна» на території Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської й Чернівецької областей. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

«За задумом російських окупантів, створення псевдореспублік позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу. Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків, інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади», – ідеться у повідомленні.

Після цього в регіонах сепаратисти планували захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

«Працівники СБУ виявили в організаторів готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайшли звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового «анклаву», – ідеться у дописі.

Спільники заколотника дали покази проти організатора. Проводяться слідчі дії.

За статтею 109 Кримінального кодексу України зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.