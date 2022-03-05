  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»

    Сепаратисти&nbsp;мали завербувати понад пів тисячі зрадників - Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»
    Сепаратисти мали завербувати понад пів тисячі зрадників
    фото: Управління СБ України в Івано-Франківській області/Facebook

    За задумом російських окупантів, створення псевдореспублік позбавило б Збройні сили України підтримки

    На Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України затримали сепаратистів, які в західних і центральних областях країни мали завербувати понад пів тисячі зрадників. За інформацією спецслужб, вони планували створити «Федеративної республіки Україна» на території Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської й Чернівецької областей. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Служби безпеки України в Івано-Франківській області.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»
    Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»
    Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»
    Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»

    «За задумом російських окупантів, створення псевдореспублік позбавило б Збройні сили України підтримки та забезпечення з тилу. Сепаратисти планували дискредитувати та позбавити підтримки суспільства силовиків, інспірувати недовіру до правоохоронних органів. Далі озброєні сепаратисти мали ліквідувати ключових керівників силових органів і представників влади», – ідеться у повідомленні.

    Після цього в регіонах сепаратисти планували захопити адміністративні будівлі та проголосити «народні республіки» за зразком так званих «Л/ДНР», а потім об’єднати їх у нову підконтрольну Росії державу.

    «Працівники СБУ виявили в організаторів готові маніфести до армії, силовиків та цивільного населення України із закликами переходити на їхню сторону. Крім того, знайшли звернення до іноземних держав про вимогу визнання нового «анклаву», – ідеться у дописі.

    Спільники заколотника дали покази проти організатора. Проводяться слідчі дії.

    За статтею 109 Кримінального кодексу України зраднику та його посібникам загрожує 10 років ув’язнення.

    Теги: Росія СБУ Україна населення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Росія планувала створити на заході України нові «народні республіки»