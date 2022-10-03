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Крим обстрілюють, а Путін мовчить: розвідка оприлюднила розмову рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Крим обстрілюють, а Путін мовчить: розвідка оприлюднила розмову рашистів
Матір окупанта розповіла, що майже всіх їх знайомих вже забрали до армії через мобілізацію
фото з відкритих джерел

Росіянин поскаржився своїй матері на те, що українські військові тиснуть на їх позиції

Російський загарбник у розмові з матір'ю поскаржився на стасус «добровольця». А мати рашиста бідкається, що  відсутня реакція керівництва РФ на останні удари по Криму. Розмову окупанта з матір’ю оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Росіянин поскаржився своїй матері на те, що українські військові тиснуть на їх позиції та перебувають за 7 км від Херсону.

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«Нам нічого не зараховується, ми же типу добровольці, а не контрактники», – з прикрістю заявив окупант.

Матір розповіла, що майже всіх їх знайомих вже забрали до армії через мобілізацію. Також жінка не розуміє, чого президент РФ Володимир Путін ігнорує удари по Криму та прикордонні області Росії. «Там Європа взагалі страждає. Хліб в 10-20 раз подорожчав, їм забороняють світло вмикати. У них нема чого їсти», – додала жінка.

Нагадаємо, триває двісті двадцять друга доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. 

Теги: військові ворог добровольці Європа жінка Міноборони населення президент путін розвідка окупанти Крим

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