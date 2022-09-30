Медичне забезпечення рашистів ускладнить їм ситуацію на фронті – британська розвідка

Російським мобілізованим було наказано закуповувати жіночі гігієнічні засоби для першої допомоги

Медичне забезпечення раштистів у війні слабке та значно погіршується. Деяким мобілізованим російським резервістам було наказано закуповувати власні запаси першої допомоги для бойових дій з порадою, що жіночі гігієнічні засоби є економічно ефективним рішенням. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter .

Як зазначається, деякі російські війська отримали свої власні сучасні бойові турнікети західного зразка, але прикріпили їх до свого спорядження за допомогою кабельних стяжок, а не за допомогою виданої липучки – ймовірно, тому, що такого спорядження мало і його можна вкрасти.

У британській розвідці вважаю, що це майже напевно ускладнить або унеможливить своєчасне накладення джгута у разі катастрофічної кровотечі на полі бою. «Невпевненість російських військовослужбовців у достатньому медичному забезпеченні майже напевно сприяє зниженню морального духу та небажанню проводити наступальні операції у багатьох підрозділах в Україні», – вважають у Міноборони Великобританії.

Нагадаємо, триває 219-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на повній окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.