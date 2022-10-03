«Мы убили своих же мужиков». Оприлюднено щоденник окупанта про перші дні війни

У своєму щоденнику російський окупант описував підготовку та перші дні вторгнення в Україну

У мережі з’явилися записи зі щоденника одного з російських окупантів, які проливають світло на реалії перших днів повномасштабного вторгнення. Оприлюднені записи заперечують розповіді росіян, які потрапили у полон у перші дні війни, нібито вони збиралися на навчання і не знали, що опинилися на війні. Записи окупанта розмістив на своїй сторінці у Facebook колишній радник міністра внутрішніх справ, кандидат політичних наук та аналітик, який зараз служить у ЗСУ, Віктор Андрусів.

«Потрапив до рук щоденник окупанта, де він описує перші дні перед і під час війни. Оскільки записи закінчуються 26 числа, підозрюю, що був поранений або загинув. Вибрав найцікавіше. Дуже цікаве чтиво про другу армію світу і «ехали на учения, ничего не знали», – зазначив він.

У щоденнику окупант описав, зокрема, епізод, як у перший день війни росіяни розбили свою ж колону.

Російський військовий також розповів, як окупаційні війська заходили до Херсона.



19.02

Ми офіцери розуміли, що війна неминуча, багато факторів на це вказувало. Солдатам казали, що їдемо прикривати кордон з Україною... Тут нова вступна: у кожній роті матиме прапор РФ, ВДВ та прапор перемоги. Прапор перемоги знайшли в інтернеті, Саня Зайцев зробив трафарет і з червоної тканини зробили ці прапори.

20.02

Потемніло, почали рух. Кілька разів колона розривалася і самохідна батарея звернула не туди.

21.02

В обід поставили завдання змінити район. Здати телефон та документи. Подзвонив своїм дівчаткам. Юля засмутилася

23-24.02

Зранку приїхав командир дивізії привітав із 23 лютого. Сказав промову. Усім стало зрозуміло, що до війни лишилося менше доби... Отримали карти. Херсон, Миколаїв. Комбат коротко пояснив завдання. Бойового розпорядження ще не було. Але полку належить здійснити рейд територією противника і вийти до мостів через Дніпро. Там має висадитись повітряний десант та утримувати мости до нашого підходу. На все про все 7 годин.

Подзвонив додому. Юлька засмучена. Сказав не переживати, стоятимемо прикривати кордон. Обдурив її. Розпочався артилерійський обстріл позицій хохлів, які прикривали кордон. Видовище сильне. Сотні вогняних стріл відлітають у бік кордону. Стало трохи тривожно.

О 7:40 перейшли кордон. Правіше йде бій. Батальйони 33 і 255 полків проривають оборону супротивника. Наші колони йдуть слідом. Починає виходить з ладу техніка. Піхоту пересаджуємо на інші машини. Механіки залишаються. Два рази ламалися машини, на яких я їхав.

Перший бій... Бойові машини стріляють по камазах, вони вийшли на нас. Починають рватися снаряди. Гелікоптери заходять і б'ють по висоті де сидять хохли. Чергова машина, на якій я їхав із командиром роти, виходить з ладу. Виїхали на асфальтовану дорогу і були обстріляні... Друга рота, що йде в головній похідній заставі, вискочила на хохлів на 5 БРДМ і камаз із боєприпасами... Прийняли бій. Усіх завалили. БРДМи горіли, одному відірвало вежу. Рвуться снаряди, горить трава, стрілянина. Ідемо далі.

Розвідники приймають бій, їх обстрілюють із двох сторін із посадки. Починається стрілянина, завмерли у канаві. Сів біля БМД, вона починає стріляти. Раптом попереду один оглушливий вибух, гриб вогню, другий, третій, не видно, що відбувається. Ніч, все горить, трасери літають, гуркіт, вибухи. Напевно, це і є пекло. Метрів через 300 камази їхали до нас, ми їх усе розбили, під'їжджаємо ближче і... бачу наші розпізнавальні знаки. Це наша колона! Ми роз*уярили своїх... Хохли організували засідки і тим часом йшли наші. Ми вбили своїх мужиків.

25.02

Вранці готувалися пробиватися до мостів із бурятами... палива на 40-60 км, боєприпаси закінчуються... з ким дивізії зв'язку немає.

26.02

...На зустріч наші солдати з піхоти. Хтось без зброї. Махають руками, щоб туди не йшли. Думаю п***ець нам. Зупинилися біля заправки. Щось поряд горить. Спершу не зрозумів. Це уламки вертольота! На асфальті лежить людина у синій формі. Зстрибую з машини, взяв двох солдатів, щоб мене прикрили. Добігаю до нього. Наш льотчик!... зв'язку немає, відтягли його на наш бік дороги. Може, наші підберуть.

Пішли на мости. Багато підбитої техніки нашої та хохлів. Трупи. Але небагато. Напевно, потягли і своїх і наших. Пройшли місто, мости без бою, дивовижно. На іншому березі широке шосе. На горі заправка нарахувала 6 підбитих машин 11 бригади. Три або чотири танки хохлів та інша їх техніка.

Обійшли Херсон. Стали перед аеропортом штурмовими загонами.

Нагадаємо, у село Катюжанка у Київській області, яке близько місяця було окуповане російськими загарбниками, після звільнення було виявлено записи одного з російських окупантів. Офіцер російської армії у своєму щоденнику аналізував воєнну стратегію РФ, чому вони приїхали в Україну та розповідав, як проводив допити українців.

Як відомо, триває 222 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України.