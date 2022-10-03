Розвідка повідомила, яке майбутнє чекає на Путіна

Юсов: «Серед військово-політичного керівництва РФ далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив «колективний Путін»

Фінал російського диктатора Володимир Путіна вже визначений, у нього немає майбутнього, а от питання майбутнього Росії залишається відкритим. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв’ю «УНІАН».

«Це фіаско. Чи буде це політичне фіаско, чи буде воно у вигляді міжнародного трибуналу, палацового перевороту або суду Лінча на вулиці – це вже інша історія. А ось питання майбутнього Росії поки залишається відкритим. Або вона зможе очиститися від диктатури і переформатуватися, відійшовши від усіх окупованих територій і спробувати якось відкатати назад. Або вона розпадеться і поневолені народи колоніальної імперії отримають можливість створення незалежних держав», – зазначив Юсов.

Представник розвідки зазначив, окремі представники Кремля намагаються знайти можливість піти від президента РФ Володимира Путіна, врятувати себе і свій стан. Питання майбутнього РФ залишається відкритим.

«Сьогодні окремі представники кремлівської верхівки самі знаходяться в пошуку таких каналів і комунікацій для того, щоб убезпечити себе, свій стан, піти від божевільного диктатора. Але, безумовно, неформальні канали теж існують. Публічна політика – це дуже важлива складова, але крім неї існує ще й залаштунки. Україна використовує всі інструменти: і публічні, і не публічні, і закриті, і відкриті», – розповів Юсов.

Юсов наголосив, що в російській політичний верхівці далеко не всі підтримують диктатора. «Можна констатувати, що серед військово-політичного керівництва, особливо серед бізнес-еліти сьогоднішньої путінської Росії, далеко не всі в захваті від тієї каші, яку заварив «колективний Путін» і дійсно схиблений диктатор. З кожним новим рівнем ескалації, з кожною новою хвилею мобілізації, з кожним новим відсотком падіння рейтингу Путіна, або, безумовно, новими успіхами Збройних Сил України зі звільнення окупованих територій, ця партія миру в середині Росії, безумовно, буде посилюватися», – підсумував представник Головного управління розвідки.