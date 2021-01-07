Кримські окупанти вирубують ліс на Ай-Петрі

Масштабна варварська вирубка стартували після того, як кримські заповідники «передали в пряме федеральне управління Москві»

У заповідній зоні Ай-Петрі на території тимчасово окупованого Криму під виглядом будівництва «газопроводу» вирубують ліс.

Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

«У перші дні 2021 року жителі Криму стали скаржитися на посилене варварське вирубування лісів в заповідній зоні плато Ай-Петрі. У відповідь окупанти стали поширювати торішній пресреліз, де заявлялося, що «у горах будується новий газопровід Ялта-Форос-Севастополь, який вирішить всі проблеми з газопостачанням Південного берега Криму». При цьому окупанти цинічно хваляться тим, що подолали труднощі з доставкою в гори важкої техніки для знищення незайманої природи. Дивним чином проєкт «будівництва» і масштабна варварська вирубка стартували після того, як кримські заповідники «передали в пряме федеральне управління Москві», а «російській владі» дозволили приватизувати землі заповідників», – сказано в повідомленні.

Зазначається, що більш ймовірно йде будівництво не газопроводу, а житла для «путінської невиїзної еліти». При цьому і варіант реального будівництва газопроводу теж є негативним, оскільки існують ризики для крихкої екосистеми кримських заповідників.

«В рамках проєкту вже знищені сотні реліктових дерев, екології півострова завдано складно надолужуваний збиток, який має суттєве матеріальний вимір. Цікаво, що до недавнього часу курував будівництвом даного «газопроводу» нині затриманий за державну зраду колишній кримський високопоставлений міліціонер Микола Федорян, якому українська влада зараз може поставити прямі запитання про знищення окупантами природи на Ай-Петрі і додатково пред'явити персональний позов про компенсацію завданного під його керівництвом колосального збитку», – відзначили в організації.

До слова, окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі.