Окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі

Тільки за місяць запаси води скоротилися на 5,364 мільйонів кубометрів

На кінець 2020 року запас води в окупованому РФ Криму склав 31,3 млн кубометрів, що на 61,67 млн кубометрів менше, ніж рік тому.

Про це повідомляється на сайті «Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища».

Тільки за місяць запаси води скоротилися на 5,364 млн куб.

Як відзначають кримські метеорологи, «грудень і січень – місяці з найбільшою кількістю опадів холодного періоду року, але в грудні, як і в попередні місяці, в басейнах річок спостерігався значний їхній недобір».

Так, у басейнах річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгир опадів випало в обсязі 12-15% від норми, в басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму, опадів було 42-50% від норми, в басейнах інших річок – 24-40% від норми.

Незначною була й кількість опадів, що випали в Кримських горах, – від 27 до 40% від норми.

«Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і в млн куб. м склав: Білогірськ - 0,475, Сімферопольське – 0,302, Щасливе – 0,108. У Партизанське і Чорноріченське водосховища приплив води був відсутній», – йдеться у звіті.

Зазначимо, окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.

Як повідомлялося, воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.

Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.

Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.