Окупанти визнали, що за рік запаси води в Криму зменшилися майже втричі
У Криму катастрофічна ситуація з водою
Тільки за місяць запаси води скоротилися на 5,364 мільйонів кубометрів
На кінець 2020 року запас води в окупованому РФ Криму склав 31,3 млн кубометрів, що на 61,67 млн кубометрів менше, ніж рік тому.
Про це повідомляється на сайті «Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища».
Тільки за місяць запаси води скоротилися на 5,364 млн куб.
Як відзначають кримські метеорологи, «грудень і січень – місяці з найбільшою кількістю опадів холодного періоду року, але в грудні, як і в попередні місяці, в басейнах річок спостерігався значний їхній недобір».
Так, у басейнах річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгир опадів випало в обсязі 12-15% від норми, в басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму, опадів було 42-50% від норми, в басейнах інших річок – 24-40% від норми.
Незначною була й кількість опадів, що випали в Кримських горах, – від 27 до 40% від норми.
«Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і в млн куб. м склав: Білогірськ - 0,475, Сімферопольське – 0,302, Щасливе – 0,108. У Партизанське і Чорноріченське водосховища приплив води був відсутній», – йдеться у звіті.
Зазначимо, окупаційна влада Криму оприлюднила плани з вирішення проблеми з водою на півострові.
Як повідомлялося, воду в окупованому Криму видобувають методом Стародавнього Єгипту.
Також повідомлялося, в окупованому Криму пересох водоспад: фото.
Раніше ООН назвала головного винуватця проблем з водою в окупованому Криму. В Організації заявили, що країна-агресор Росія - головна відповідальна за забезпечення доступу до води мешканців окупованого нею Криму.