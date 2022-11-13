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Кримські партизани заявили про ліквідацію 30 російських військових

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кримські партизани заявили про ліквідацію 30 російських військових
Кримські партизани розповсюджують листівки на окупованому півострові
фото з відкритих джерел

Агенти організації «Атеш» ліквідували окупантів у шпиталях Сімферополя

У тимчасово окупованому Криму активісти підпільного руху «Атеш» заявили про ліквідацію у 30 російських військовослужбовців у шпиталях Сімферополя. Про це повідомляє Telegram-канал партизан.

«У військових шпиталях Сімферополя агенти «Атеш» успішно ліквідували 30 військовослужбовців армії РФ. 30 недобитків яким ми допомогли дістатися суду Божого», – ідеться в офіційній заяві руху.

Кримські партизани заявили про ліквідацію 30 російських військових фото 1

Кримські партизани також додають, що у достовірності цієї інформації можна переконатись, перевіривши палати та морги.

«Перевіряйте палати, перевіряйте морги, паліть медкартки. Можете 300 разів спростовувати цей факт, але це правда! Думайте!», – зазначається у публікації.

Також у мережі 12 листопада було опубліковано список із 25 імен, яких, за словами партизанів, було ліквідовано.

Напередодні повідомлялося, що агенти руху зайшли до севастопольського військово-морського клінічного шпиталю, а також до пологового будинку №2, в якому було розміщено поранених російських солдатів.

Активісти руху раніше на початку жовтня оголошували про створення у лавах ЗС РФ підпільної організації «Атеш» із метою розвалити армію окупантів зсередини. Для цього на тимчасово підконтрольному Росії українському півострові до партизанського руху залучають кримських татар та проукраїнських росіян.

Нагадаємо, в окупованому Криму людям, які воюють в Україні на боці РФ чи можуть бути мобілізовані, почали приходити попередження від кримських партизанів. «Привіти» від них отримують і рідні учасників «спецоперації», яку розгорнув Путін проти України.

Теги: активісти путін Крим

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