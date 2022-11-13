Кримські партизани заявили про ліквідацію 30 російських військових

Агенти організації «Атеш» ліквідували окупантів у шпиталях Сімферополя

У тимчасово окупованому Криму активісти підпільного руху «Атеш» заявили про ліквідацію у 30 російських військовослужбовців у шпиталях Сімферополя. Про це повідомляє Telegram-канал партизан.

«У військових шпиталях Сімферополя агенти «Атеш» успішно ліквідували 30 військовослужбовців армії РФ. 30 недобитків яким ми допомогли дістатися суду Божого», – ідеться в офіційній заяві руху.

Кримські партизани також додають, що у достовірності цієї інформації можна переконатись, перевіривши палати та морги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Перевіряйте палати, перевіряйте морги, паліть медкартки. Можете 300 разів спростовувати цей факт, але це правда! Думайте!», – зазначається у публікації.

Також у мережі 12 листопада було опубліковано список із 25 імен, яких, за словами партизанів, було ліквідовано.

Напередодні повідомлялося, що агенти руху зайшли до севастопольського військово-морського клінічного шпиталю, а також до пологового будинку №2, в якому було розміщено поранених російських солдатів.

Активісти руху раніше на початку жовтня оголошували про створення у лавах ЗС РФ підпільної організації «Атеш» із метою розвалити армію окупантів зсередини. Для цього на тимчасово підконтрольному Росії українському півострові до партизанського руху залучають кримських татар та проукраїнських росіян.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, в окупованому Криму людям, які воюють в Україні на боці РФ чи можуть бути мобілізовані, почали приходити попередження від кримських партизанів. «Привіти» від них отримують і рідні учасників «спецоперації», яку розгорнув Путін проти України.