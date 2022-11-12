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СБУ оголосила підозру в колабораціонізмі «міністру охорони здоров'я» Криму

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру в колабораціонізмі «міністру охорони здоров'я» Криму
Підозрюваний отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії «Единая Россия», у складі якої був «депутатом Судакского горсовета»
СБУ

Ексголовний санлікар міст Феодосія і Судак змінив медичну систему Криму під військові потреби рашистів

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «министру здравоохранения АР Крым». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що «посадовець» організував постачання лікарських засобів, обладнання і автомобілів з медзакладів півострова на потреби російських військових, які атакували південь України. Крім того, за його вказівкою місцеві лікарні було переобладнано під військові шпиталі для прийому загарбників.

«Колаборантом є колишній головний санітарний лікар міст Феодосія і Судак, який після захоплення регіону добровільно приєднався до лав окупаційної адміністрації», – зазначають в СБУ.

Зазначається, що там підозрюваний отримав паспорт РФ та вступив до кремлівської партії «Единая Россия», у складі якої був «депутатом Судакского горсовета». У жовтні минулого року представники Кремля призначили його «первым заместителем министра здравоохранения» в Криму, а 22 липня цього року він очолив це «міністерство».

«До його основних завдань входило «переформатування» системи охорони здоров’я півострова для потреб повномасштабної агресії РФ проти нашої держави», – зазначають правоохоронці.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому поплічнику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Раніше повідомлялося, що кіберфахівці заблокували потужну ботоферму, яка працювала на користь спецслужб країни-агресора.

Також Служба безпеки встановила особу одного з керівників розвідки повітряно-десантних військ РФ, який бере активну участь у бойових діях проти Сил оборони на сході України.

Теги: Крим здоров'я СБУ війна росія окупанти Україна

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