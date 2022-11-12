Помер пес Крим, який оплакував смерть господарів і став символом горя

Під час обстрілу у вересні собака отримав поранення

Помер відомий пес Крим, який втратив своїх господарів через російську ракету, що влучила у будинок у Дніпрі. Тоді загинула вся родина – бабуся, жінка та двоє дітей.

Про смерть собаки написав у соціальних мережах заступник міського голова Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, під час обстрілу у вересні собака, який став символом горя, отримав поранення, після цього Крим проходив лікування у ветеринарній клініці.

«На превеликий жаль зупинилося серце Нашого Собачого Криму. Російська підлість і її злочини іноді досягають своїх результатів... Спочивай із миром», – ідеться у повідомленні.

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Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Дивом уцілів лише пес, на ім'я Крим. Він сидів на руїнах і чекав на господарів. Від початку війни жінка вирішила перевезти своїх дітей у приватний сектор Дніпра, до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета.

Нагадаємо, у ніч на 29 вересня російські окупанти ударили ракетами по Дніпру. Поцілили по житлових кварталах. У результаті ракетного удару є жертви серед мирного населення. Згодом стало відомо, що загинуло двоє дітей.

Російські окупанти ввечері 29 вересня завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу є загиблий та поранені.