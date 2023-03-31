КСУ перевірить угоду про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні

Оскаржувана угода суперечить принципам забезпечення нацбезпеки

До Конституційного суду України надійшло конституційне подання 49 парламентаріїв щодо відповідності Конституції України угоди між Україною і РФ із питань перебування чорноморського флоту Російської Федерації на території нашої держави. Про це повідомила пресслужба КСУ.

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«До Конституційного суду 31 березня надійшло конституційне подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 21 квітня 2010 року, ратифікованої законом України від 27 квітня 2010 року №2153-VI «Про ратифікацію угоди між Україною та Російською Федерацією з перебування флоту Російської Федерації на території України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суб’єкт права на конституційне подання вважає, що ця угода не відповідає частині сьомій статті 17 Основного закону України, і стверджує, що оскаржувана угода суперечить принципам забезпечення нацбезпеки.

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«Крім того, народні депутати України зазначають відсутність нормативно-правової бази для вчинення міжнародної угоди такого змісту», – зазначають в суді.

Тож, на думку суб’єкта права на конституційне подання, є причини для визнання угоди неконституційною.

Нагадаємо, триває 401-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв шість ударних БпЛА типу «Шахед-136» – усі вони були знищені нашими захисниками.