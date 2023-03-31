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Частина окупантів штурмує Бахмут, інша – тікає з військових частин: як пройшов день на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Частина окупантів штурмує Бахмут, інша – тікає з військових частин: як пройшов день на фронті
фото ілюстративне

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Триває 401-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав п'ять ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно тероризувати мирних громадян нашої країни. Сьогодні Російська Федерація завдала чергового ракетного удару по цивільних об’єктах міста Запоріжжя та інших населених пунктів України, застосувавши балістичні ракети. Для авіаційних ударів противник також задіяв шість ударних БпЛА типу «Шахед-136» – усі вони були знищені нашими захисниками. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом цієї доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 30 атак противника. Найзапеклішими залишаються бої за населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. В рамках заходів бойової підготовки, завершились навчання підрозділів ССО збройних сил Республіки Білорусь. Водночас, вище політичне керівництво цієї країни продовжує підтримувати російську агресію, надає противнику повітряний простір та територію. На білоруських полігонах триває підготовка підрозділів територіальних військ збройних сил Російської Федерації. Однак ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Ворог і надалі зберігає військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби противник здійснив обстріли населених пунктів Баранівка Чернігівської області, Соснівка, Волфине, Кіндратівка, Новомиколаївка, Попівка, Олександрівка Сумської області, а також населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Стрілеча, Глибоке, Бочкове та Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Фиголівка, Синьківка, Крохмальне Харківської області та Новоселівське – Луганської.

Лиманський напрямок

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Макіївка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та в районі Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення, а саме: Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Спірне на Донеччині.

Бахмутський напрямок

Ворог не припиняє штурмувати місто Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Озарянівка та Майорськ Донецької області.

Авдіївський та Мар’їнський напрямки

Противник вів наступальні дії поблизу населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та Первомайське, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Степове, Тоненьке, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії, здійснив обстріли населених пунктів Водяне, Вугледар, Велика Новосілка, Красногорівка та Новосілка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції у фортифікаційному відношенні. Обстріляв, зокрема, населені пункти Времівка, Новосілка Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, а також Херсон.

Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили вісім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, два зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: війна Генштаб окупанти ЗСУ

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