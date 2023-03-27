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Розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ
фото ілюстративне

Загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило атаку український безпілотників на російську базу в тимчасово окуповано Севастополі. 

«22 березня 2023 року щонайменше три надводні безпілотники і один літальний апарат без екіпажу намагалися завдати удару по російській військово-морській базі Севастополь в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Росія заявила, що дрони були знищені і жодне російське судно не постраждало.

Також у розвідці нагадали, що під час попередньої атаки українських сил на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик «Іван Голубець» і фрегат «Адмірал Макаров».

«Незважаючи на те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди військовим активам, загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії», – додали в міноборони.

Розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ фото 1

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Гучні вибухи тривали приблизно з 03.40 до 06:23.

Місцеві пабліки писали про ймовірну атаку морськими та повітряними безпілотниками.

Згодом глава російської окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що флот російських окупантів був атакований надводними безпілотниками.

Теги: британська розвідка росія Україна Севастополь

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