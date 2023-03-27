Розвідка Британії оцінила загрозу надводних дронів для флоту РФ
Загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило атаку український безпілотників на російську базу в тимчасово окуповано Севастополі.
«22 березня 2023 року щонайменше три надводні безпілотники і один літальний апарат без екіпажу намагалися завдати удару по російській військово-морській базі Севастополь в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.
Росія заявила, що дрони були знищені і жодне російське судно не постраждало.
Також у розвідці нагадали, що під час попередньої атаки українських сил на Севастополь 29 жовтня 2022 року були пошкоджені тральщик «Іван Голубець» і фрегат «Адмірал Макаров».
«Незважаючи на те, що нові атаки, ймовірно, не завдали шкоди військовим активам, загроза водяних дронів, ймовірно, продовжує стримувати операції Чорноморського флоту Росії», – додали в міноборони.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 22 березня пролунали вибухи. Після цього зникла електрика в районі Південної бухти. Гучні вибухи тривали приблизно з 03.40 до 06:23.
Місцеві пабліки писали про ймовірну атаку морськими та повітряними безпілотниками.
Згодом глава російської окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив, що флот російських окупантів був атакований надводними безпілотниками.
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