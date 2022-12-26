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Буданов: Від російського Чорноморського флоту залишилася тільки назва

glavcom.ua
Буданов: Від російського Чорноморського флоту залишилася тільки назва
Колаж УП

«Насправді це вже флот берегової оборони. І не більше»

Російський Чорноморський флот став флотилією суден, яка може вирішувати обмежені завдання. Про це в інтерв’ю Liga.net заявив очільник ГУР України Кирило Буданов.

«Що залишилося від Чорноморського флоту? Це вже давно став. Залишилася одна назва – Чорноморський флот. А реально це вже флот берегової оборони. І не більше. Це флотилія суден, яка може вирішувати обмежені завдання. Не більше», – сказав очільник ГУР.

І сталося це навіть не під час повномасштабної війни з Україною, а ще раніше, вважає Буданов.  

«Я думаю, я впевнений, що це сталося дуже багато років тому. Просто цей міф було зруйновано із початком активної фази бойових дій від 24 лютого», – наголосив головний український розвідник.

Нагадаємо, Буданов вважає, що ядерні погрози президента Росії Путіна  та заяви про ракети «Сармат» так і закінчуються на словах.

Крім того, за його прогнозом Україна поверне Крим до літа 2023 року не тільки дипломатичним шляхом, а й військовим. 

Щодо ситуації на фронті взимку, то вона не зазнає суттєвих змін, проте Російська Федерація на чолі з диктатором Путіним не втрачає надії захопити наші території, вважає Буданов.

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Теги: війна флот росія Крим агресія тероризм Кирило Буданов ГУР

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