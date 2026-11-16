Кушнер назвав три ключові умови миру для України та розкрив деталі переговорів

Окремо американські представники провели продуктивну розмову з Україною та європейськими партнерами

Американська сторона бачить майбутнє України після завершення війни на основі трьох ключових складових: надійних гарантій безпеки, перспективи вступу до Європейського Союзу та масштабного плану повоєнного відновлення. Про це заявив зять та спецспердставник президента США Джаред Кушнер, розповідаючи про перебіг контактів із Росією, Україною та європейськими партнерами, пише «Главком».

За словами Кушнера, вранці він і спеціальний представник президента США Стів Віткофф провели онлайн-розмову з помічником російського диктатора Юрієм Ушаковим. Сторони обговорили досягнутий прогрес і подальші кроки в мирному процесі.

Окремо американські представники провели продуктивну розмову з Україною та європейськими партнерами. До неї долучилися радники з національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та Італії, а також представники Європейського Союзу й НАТО.

Однією з тем стало відновлення прямого діалогу між Європою та Росією, якого, за словами Кушнера, фактично не було протягом останніх чотирьох років. Також учасники обговорили порядок денний наступної багатосторонньої зустрічі, яку нині намагаються організувати найближчим часом.

Кушнер окреслив три основні складові майбутнього України. Першою він назвав сильні та переконливі гарантії безпеки, які мають захистити країну від нової російської агресії.

Другою складовою є шлях України до членства в Європейському Союзі. Третім напрямом американський представник назвав комплексний план повоєнного економічного розвитку, який мають розробити разом із європейськими партнерами, Світовим банком та іншими учасниками.

Такий план, за його словами, повинен забезпечити фінансову стабільність, відбудову, залучення інвестицій і довгострокове економічне зростання України.

Кушнер наголосив, що в переговорах уже досягнуто суттєвого прогресу, однак попереду залишається чимало складних питань і рішень. Він також підкреслив: будь-яка остаточна мирна угода потребуватиме згоди як України, так і Росії.

«Ми продовжуємо тісно координувати свої дії з Росією, Україною та Європою», – зазначив Кушнер. За його словами, головна мета переговорів – завершити війну та створити такі умови безпеки після її закінчення, які зменшать ризик нових збройних конфліктів. Він також назвав НАТО ключовою опорою європейської безпеки.

Варто нагадати, що раніше спецпредставник президента США Джаред Кушнер підбив підсумки мирних переговорів в Абу-Дабі.