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Каллас назвала, чого Європа вимагатиме від РФ на мирних переговорах

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Каллас назвала, чого Європа вимагатиме від РФ на мирних переговорах
Очільниця європейської дипломатії: Європа має чіткі вимоги до Москви
фото: Reuters

Кая Каллас сказала, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини

Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас назвала основні вимоги європейської сторони до Росії на майбутніх мирних переговорах щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

Каллас підкреслила, що вимоги Росії залишаються максималістськими. «Москва хоче розчленувати Україну, відтіснити НАТО та отримати право вето щодо європейської безпеки. Усе це – неприйнятні вимоги», – сказала вона і додала, що російські вимоги повторюють позицію Москви напередодні повномасштабного вторгнення в Україну.

«Європа має чіткі вимоги до Москви. Нагадаю лише деякі з них. Суверенітет, незалежність, територіальна цілісність України та її право обирати власні союзи повинні поважатися. Не може бути жодного юридичного визнання окупованих українських територій», – наголосила дипломатка.

За словами Каллас, Росія також повинна бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини, заплатити за завдані руйнування, повернути депортованих з України дітей, а також припинити диверсії та кібератаки по всій Європі.

«Припинення вогню має бути пріоритетом, потім – мирна угода. Лише після цього ми можемо обговорювати будь-що інше. Сьогодні міністри висловилися дуже чітко. Нам не потрібна нова архітектура безпеки. Нам потрібно відновити ту, яку ми маємо», – додала висока представниця ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.

До слова, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не має наміру висувати умови щодо переговорної групи від Європи в рамках врегулювання війни.

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Теги: Кая Каллас переговори росія

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