Росія не прийняла пропозицію США щодо мирних переговорів: заява Кремля

У Москві заявили, що не погоджували розширення формату переговорів, а дату наступного раунду в Абу-Дабі ще не визначили

Росія не погодила пропозицію щодо розширення формату мирних переговорів з Україною та США. Дату наступного раунду тристоронніх зустрічей також ще не узгодили. Про це заявив помічник російського диктатора Володимира Путіна Юрій Ушаков, пише «Главком».

За його словами, наразі обговорюється проведення наступного раунду переговорів у тристоронньому форматі. Він нагадав, що переговори України, США та Росії відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і сторони домовилися продовжити контакти.

«Наразі обговорюється проведення наступного раунду (переговорів) у тристоронньому форматі. Ці переговори відновилися в Абу-Дабі кілька днів тому, і було домовлено, що вони продовжаться. Дату ще не узгоджено, як і розширення формату. Деякі люди про це говорять, але з нами це не узгоджено», – заявив Ушаков.

Варто нагадати, що Європейський Союз запропонував долучитися до наступного раунду багатосторонніх переговорів щодо завершення війни в Україні та готовий прийняти зустріч на території Європи. Водночас у ЄС зазначають, що конкретне місце проведення переговорів поки не обговорювали.